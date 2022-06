Vacuna Covid: Sanidad vacunará con la cuarta dosis por tramos de edad

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves que toda la población recibirá una cuarta dosis contra la covid-19. Sin embargo, no será inmediatamente, pues primero, como ya ocurrió con las tres anteriores, se empezará por los más mayores y los internos de las residencias para ir descendiendo por tramos etarios.

Carolina Darias había confirmado que "habrá cuarta dosis para toda la población" sin concretar cuando llegaría, aunque si apuntaba al "otoño" como la fecha más probable, que será cuando estén disponibles las vacunas adaptadas a las nuevas variantes.

"Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido la Comisión de Salud Pública; lo que falta es decidir cuándo. Probablemente, una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño, y también porque estamos esperando para esas fechas la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas", ha señalado Darias.

Las fuentes consultadas por EFE precisan que la recomendación que sigue vigente es la que se aprobó el pasado jueves de dar un segundo recuerdo a la población más vulnerable, es decir, internos de las residencias y mayores de 80 años, cuando sea "el momento más apropiado según la situación epidemiológica".

Darias ha apuntado en varias ocasiones que ese momento será otoño, y lo ha hecho mirando a la llegada de las vacunas disponibles actualizadas y también a la española Hipra, cuyos "esperanzadores" resultados han dado "indicios" de poder "generar una respuesta inmune frente a diferentes variantes del virus, incluso a ómicron", tal y como señaló hace unas semanas en el Congreso.

Las fuentes de Sanidad aclaran que, como ha ocurrido desde que empezó la campaña de vacunación de la covid, la cuarta dosis empezará a darse a los más mayores, para ir después descendiendo por tramos de edades.

Hasta hoy, los únicos que estaban recibiendo un cuarto pinchazo con una dosis adicional -que no de recuerdo, pues en su caso la requieren para completar la pauta por no alcanzar un nivel de protección adecuado como los demás- son las personas de muy alto riesgo, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis, mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores, entre otros.