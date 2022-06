Hace ya algunas semanas que hemos vuelto a la normalidad casi como la conocíamos antes de la pandemia de Covid-19. Desde el fin de las mascarillas, la última medida tumbada por el Gobierno ha sido la retirada de la obligatoriedad de presentar el Pasaporte Covid para los turistas que vengan a pasar sus vacaciones a España.

Se ha podido llegar a esta situación gracias al avance de la vacunación, que supuso un punto de inflexión a la hora de combatir el virus en nuestro país. Sin embargo, los contagios han aumentado en las últimas semanas y se prevé que continúen haciéndolo los próximos meses, sobre todo de cara al verano con el comienzo de las vacaciones y la recuperación de festivales y eventos que fueron suspendidos los últimos dos años.

Por eso, es importante continuar manteniendo las precauciones y tirar de prudencia, tal y como ha aconsejado el director del CCAES y rostro de la pandemia, Fernando Simón, en un reciente acto que tuvo lugar en Asturias y donde evaluó la situación epidemiológica del país.

Cómo evitar contagiarnos de Covid-19: consejos básicos

Muchos de los contagios que se están produciendo ahora son de personas que ya pasaron previamente la infección, en algunos casos, en varias ocasiones. Por ello, los expertos han dado una serie de claves y consejos básicos que podemos tener en cuenta a la hora de mantener relaciones sociales para evitar volver a contagiarnos.

Un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) y explicado por José María Lagarón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y especialista en materiales de filtración y mascarillas, en la revista 'Voces del misterio', indica cuáles son las mejores medidas para evitar infectarse de coronavirus.

Las mascarillas FFP2 , si están bien colocadas, tienen una probabilidad de contagio "cercana a cero" , comenta Lagarón. Además, el estudio del Instituto Max Planck reconoce que la probabilidad de contagio si se lleva una FFP2 es del 0,4% y si se lleva una quirúrgica es del 30%.

Asimismo el investigador de, CSIC comenta que la investigación "sugiere que la fenomenología del contagio no ocurriría (es mínima, casi cero) si todos llevásemos una mascarilla FFP2 con un buen ajuste a la nariz, aun cuando la sujeción sea a las orejas".

¿Cómo colocarse bien una mascarilla FFP2?

Para garantizar la máxima protección de las mascarillas FFP2 es importante seguir los siguientes consejos emitidos por el Gobierno de España: