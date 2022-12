Vacuna covid: cómo y dónde pedir cita para la cuarta dosis en cada comunidad autónoma

El pasado 26 de septiembre comenzó en gran parte de España la vacunación de la cuarta dosis de refuerzo del coronavirus. Menos en Andalucía, que se sumó a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre para hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. El 17 de octubre se empezó a vacunar a niños de entre seis meses y seis años.

Según las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la vacunación frente al coronavirus en España aprobadas por la Comisión de Salud Pública el 15 de diciembre de 2022, la administración de una dosis de recuerdo se considera en las siguientes poblaciones:

Personas en residencias de mayores .

. Población de 60 años y más .

. Personas menores de 60 años (priorizando los que son factor de riesgo) .

. Profesionales sanitarios y sociosanitario.

Para la población en general la dosis de recuerdo se administrará al menos 5 meses desde la última dosis administrada

Cuándo nos podemos vacunar tras pasar el Covid19

En caso de contagiarse con Coronavirus después de la última dosis, la dosis de recuerdo se administrará cuando hayan pasado al menos 5 meses tras la infección.

No así en personas de 80 años o más, personas institucionalizadas y personas con alto grado de inmunosupresión, en las que se administrará cuando hayan pasado al menos 3 meses tras la infección.

El descontrol en los contagios en China puede provocar una ola de Covid en España

La OMS sigue con preocupación la evolución del coronavirus en China, que sufre una situación límite por el alto número de contagios y puede llevar la ola de casos hasta otros países.

China ha confirmado 815.995 casos y 787 muertes por Covid en los últimos 28 días, y ha anunciado que a partir del próximo 8 de enero reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de cuarentena en un nuevo paso en la relajación de las restricciones de la política 'cero Covid'.

Por ello la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado nuevas medidas como respuesta al aumento de contagios en China.

España pedirá certificado covid negativo o pauta completa de vacunación a los viajeros procedentes de China

La ministra de Sanidad ha anunciado una serie de medidas de las que se darán más detalles cuando el dispositivo esté listo. Estas son las medidas confirmadas:

Controles en aeropuertos españoles exigiendo a pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la Covid o pauta completa de vacunación.

españoles exigiendo a pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la Covid o pauta completa de vacunación. Impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado Covid digital a viajeros procedentes de China como garantía de seguridad.

a viajeros procedentes de China como garantía de seguridad. Al iniciarse el dispositivo, habrá coordinación con AENA para realizar test de antígenos a viajeros .

. Emisión de una orden en fronteras alineada con la petición de certificado Covid.

alineada con la petición de certificado Covid. Reuniones con comunidades autónomas como Madrid o Cataluña para posibles medidas adicionales al llegar a estas ciudades más viajeros procedentes del país asiático.

Y se trabaja para la convocatoria de la reunión de alto nivel de respuesta política para adoptar una posición común europea de medidas a pasajeros procedentes de China.

Todo esto ha hecho que muchos españoles que aún no se han puesto la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid19, comiencen a pensar en ponérsela y buscar cómo hacerlo.

Cómo y dónde solicitar cita para la cuarta dosis en cada comunidad autónoma

Las comunidades autónomas ya han iniciado sus campañas de vacunación de la cuarta dosis contra la covid-19. Consulta aquí cómo y dónde pedir cita en tu comunidad.

Andalucía

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía afirman que esta dosis te proporcionará estar más protegido de la durante el otoño-invierno. Consulta aquí cómo pedir cita.

Aragón

En Aragón ya están abiertas las agendas para la dosis de recuerdo de la vacuna Covid19 nacidas antes del 1 de enero de 2005. Pide tu cita aquí.

Asturias

Se puede pedir cita desde el sistema de Cita previa y Gestión de colas implementado en la Administración del Principado de Asturias. Aquí.

Baleares

Desde el 17 de diciembre pueden recibir la cuarta dosis de recuerdo de la vacuna COVID-19 todas las personas. Pide cita para la vacunación aquí.

Canarias

Desde la web de Sanidad de Canarias nos recuerdan que la estrategia de vacunación se alinea con la "Estrategia de Vacunación COVID-19 en España" para reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad, protegiendo a los grupos más vulnerables mediante la vacunación. Aquí puedes pedir la cita.

Cantabria

En la web de Sanidad de Cantabria recuerdan que pueden solicitar cita las personas que cumplan los siguientes criterios: No estar vacunado aún y no disponer de una cita concertada y no haber pasado la enfermedad COVID-19 en las 4 semanas anteriores. Pide tu cita aquí.

Cataluña

"La vacunación contra el coronavirus tiene como objetivo alcanzar la inmunidad de grupo que permitirá poner fin a la pandemia. ¡Muchas gracias por formar parte de la solución!" aseguran en la web. Consulta aquí cómo pedir cita.

Castilla La-Mancha

Para recibir la vacuna la ciudadanía debe concertar una cita a través de la página web sanidad.castillalamancha.es o bien llamando por teléfono a su centro de salud o consultorio local correspondiente.

Castilla y León

La comunidad vacuna también de manera conjunta la cuarta dosis de la vacuna contra el Coronavirus y la de la gripe. Pide aquí tu cita.

Comunidad Valenciana

Desde la Generalitat Valenciana se ofrece a la población que complete la vacunación de quien no haya recibido la pauta completa. Así puedes pedir cita.

Extremadura

El Sistema Extremeño de Salud ha habilitado el sistema de autocita para la vacunación contra el covid-19 dos formas para solicitar cita. Toda la información aquí.

Galicia

En Galicia tienen diversas formas para poder pedir cita para la cuarta dosis. Consulta cómo aquí.

La Rioja

En La Rioja se puede reservar autocita de esta forma.

Madrid

El objetivo de la vacunación frente al coronavirus en la Comunidad de Madrid es prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y la mortalidad de la misma, protegiendo especialmente a aquellos grupos con mayor vulnerabilidad y mayor exposición. Pide tu cita aquí.

Murcia

La vacunación frente a COVID-19 se realiza en los Centros de Salud de la Región. Contacte con su Centro de Salud o pida cita a través de la web.

Navarra

Cómo pedir cita para la dosis de refuerzo de la vacunación covid por la página web.

País Vasco

Se puede pedir cita para la vacunación contra la Covid-19 aquí.