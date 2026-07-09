Usuarios de Metro de Madrid denuncian el calor insoportable en la Línea 1: "Se está convirtiendo en una sauna"

El transporte público en Madrid es utilizado por millones de personas cada año, lo que lo convierte en una pieza clave para la movilidad de la ciudad. Solo la red de Metro de Madrid supera los 700 millones de viajeros anuales, una cifra que refleja la importancia de un servicio que conecta gran parte de la comunidad madrileña.

La Línea 1, la más utilizada de la red, ha ocasionado numerosas quejas debido al excesivo calor en sus vagones. En muchos casos, las temperaturas han alcanzado los 40 grados, lo que ha provocado entre los usuarios mareos, sensación de asfixia e incluso desmayos en las horas punta.

"El calor en la Línea 1 es insoportable. He sufrido mareos ya en varias ocasiones, y es un riesgo para la salud tanto de los usuarios de Metro como de los trabajadores que han de estar en la estación", ha señalado una usuaria en una reclamación dirigida a Metro de Madrid. "Es insoportable la sauna en la que se está convirtiendo", ha manifestado otro usuario a la empresa de transportes. Todos coinciden en la necesidad de solucionar el problema cuanto antes y advierten de que, si la situación continúa, podría derivar en consecuencias más graves.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha respondido a las quejas asegurando que en la Comunidad de Madrid son "conscientes de las molestias que pueden ocasionar las altas temperaturas", y ha informado que Metro de Madrid está trabajando "para mejorar el confort de los viajeros". Además, ha recordado que en horas punta circulan por la Línea 1 un total de 38 trenes, compuestos con alrededor de 228 vagones, y que, cuando detectan una incidencia, el convoy es retirado para su posterior revisión.

Inversión en el Metro

Metro de Madrid ha anunciado una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de climatización de 93 trenes que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red. Por otra parte, la empresa ha informado de la compra de 80 nuevos trenes, de los cuales la mayoría serán destinados a la Línea 1.

Por otro lado, ha confirmado que se han adoptado otra serie de medidas "importantes", como la desactivación de la apertura automática de puertas o la instalación de 20 sistemas de refrigeración en diferentes andenes de las líneas 1 y 5.

El PSOE se manifiesta

El PSOE de Madrid ha notificado que llevará este asunto a los plenos de los distritos. En Villa de Vallecas, el partido ya ha registrado una proposición para instar a la Comunidad de Madrid a reforzar las labores de inspección, control y mantenimiento de los sistemas de climatización de los trenes de la Línea 1, según ha informado Europa Press.

Además, los socialistas recuerdan que muchos de los trenes que continúan circulando fueron construidos en los años 80. Aunque ya está prevista su sustitución de nuevos convoyes, el reemplazo completo no finalizará hasta finales de 2027 o comienzos de 2028.