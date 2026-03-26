Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Condena millonaria contra Google y Facebook por generar adicción en menores"

El golpe judicial a las grandes redes sociales en Estados Unidos, la estabilidad parlamentaria del Gobierno en España y el caso de eutanasia que reabre el debate social marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Un veredicto histórico contra YouTube y Meta

Un jurado de California ha declarado a YouTube y a Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, responsables de generar adicción en menores y beneficiarse económicamente de esa dependencia. La sentencia, derivada del conocido como caso Kaley, supone un duro golpe reputacional para ambas compañías.

Durante el juicio, celebrado en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la familia de la menor relató cómo su uso intensivo de redes sociales derivó en ansiedad, depresión y dependencia extrema. El jurado ha considerado que las plataformas fueron negligentes, al conocer el carácter adictivo de sus servicios sin advertirlo adecuadamente.

Mark Zuckerberg, que declaró en el proceso, atribuyó la responsabilidad a los propios menores por falsear su edad, argumento que no ha sido aceptado. Meta y YouTube deberán pagar tres millones de dólares, aunque el jurado aún debe decidir si existió fraude o malicia, lo que podría aumentar la indemnización.

El caso ya se compara con los litigios contra las tabacaleras hace tres décadas y se perfila como un precedente clave para miles de demandas en curso. De hecho, en Nuevo México un jurado ha condenado recientemente a Meta a pagar 375 millones de dólares por daños a la salud mental de menores.

El Gobierno asegura apoyos para el decreto anticrisis

En el Congreso, el Gobierno afronta un pleno con perspectivas favorables. Junts ha confirmado su apoyo al decreto anticrisis tras el compromiso del Ejecutivo de aplicar la directiva europea que exime de IVA a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros.

La incógnita sigue siendo el sentido del voto del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de actuar con “tics dictatoriales” por exigirle posicionarse públicamente. El debate parlamentario ha estado marcado por el cruce de reproches entre ambos líderes, con referencias a la política internacional y acusaciones mutuas de incoherencia, aunque la guerra en Irán apenas ha centrado la discusión.

Noelia Castillo recibirá hoy la eutanasia

La historia de Noelia Castillo, parapléjica desde 2022 tras un intento de suicidio, culmina hoy con la autorización definitiva para acceder a la eutanasia, concedida por la Generalitat catalana tras un largo proceso judicial. El caso ha generado un intenso debate social y familiar. Los tribunales han rechazado los recursos presentados por su padre, que se oponía a la decisión, mientras que la propia Noelia ha defendido públicamente su elección, afirmando sentirse “en paz y liberada”.

Antes de su fallecimiento, quiso explicar sus motivos en televisión y ha pedido expresamente no ser tomada como ejemplo, subrayando el carácter personal de su decisión. Su historia vuelve a situar en el centro del debate cuestiones como el derecho a morir dignamente y los límites de la intervención familiar.