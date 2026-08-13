Un trabajador fallece tras caer al agua desde una plataforma en la Ría de Huelva

Un nuevo accidente laboral mortal se ha registrado en Andalucía durante la tarde de este pasado miércoles. Un operario ha perdido la vida en la provincia de Huelva tras caer al agua mientras desempeñaba sus tareas en una plataforma ubicada en el muelle de Levante de la Ría onubense. A pesar de la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y de los equipos de auxilio, las asistencias desplazadas al lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre tras ser localizado en el mar.

El suceso se desencadenó alrededor de las 19:50 horas, momento en el que la Guardia Civil alertó al teléfono 112 tras recibir un aviso de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos habían divisado un cuerpo en el agua en la zona portuaria. De forma inmediata, la sala coordinadora adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía movilizó un operativo integrado por el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, la Policía Nacional, la Policía Local y la Autoridad Portuaria.

Según han detallado fuentes de la Policía Portuaria, el trabajador se hallaba realizando sus labores habituales sobre una estructura situada a unos cien metros del cantil o borde del muelle cuando sufrió el percance y cayó de espaldas al mar.

Tras certificar el luctuoso desenlace, el servicio 112 ha dado traslado formal de lo acontecido tanto al Centro de Prevención de Riesgos Laborales como a la Inspección de Trabajo para analizar las circunstancias de la caída e investigar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.