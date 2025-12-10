"Me tocó el culo delante de todo el mundo": los mensajes que apuntan al alcalde de Algeciras por presunto acoso sexual

Una nueva denuncia por presunto acoso sexual salpica a la política española. Esta vez al alcalde 'popular' de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que lleva 14 años gobernando ininterrumpidamente la ciudad. El documento, interpuesto por el PSOE, le ha llevado a renunciar a su militancia y a los puestos orgánicos en el Partido Popular, aunque mantiene su cargo como alcalde y senador.

Los mensajes de WhatsApp

Landaluce llevaba negando estas acusaciones desde que en octubre de 2024 el eurodiputado de Se acabó la Fiesta Alvise Pérez recogió en su canal de Telegram unos pantallazos de unas conversaciones de WhatsApp en las que dos ediles de su equipo de gobierno comentaban entre ellas, por ejemplo, que el alcalde les había tocado el culo o les había metido mano por debajo de una mesa en una reunión. "Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo delante de todo el mundo", rezaba uno de los mensajes.

"Ya me ha metido mano por debajo de la mesa, se ha dado cuenta todo el mundo (...) Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavándome las manos con la cremallera del pantalón bajada y me dijo: 'A ver, que quiero mirar'". Estas son algunas de las afirmaciones procedentes de las conversaciones, según informa La Sexta.

Rechazo de las acusaciones

Las dos ediles populares inicialmente rechazaron públicamente haber sido víctimas de acoso o agresión sexual por parte del alcalde, quien niega también estas acusaciones, especialmente después de que el pasado mes de enero el PSOE de Algeciras anunciara que había llevado ante un notario otros pantallazos que había recibido sobre el mismo asunto y pruebas de su "veracidad".

Ante este escenario, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance". En este sentido, ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y ha afirmado que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

El alcalde ha considerado que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".

"Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese. Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias", ha sentenciado.