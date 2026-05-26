Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash (1955) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. Garton Ash es universalmente reconocido como uno de los analistas más lúcidos del continente europeo y un experto en la transformación de Europa central y del este durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Su enfoque destaca por la rigurosidad académica de la historia y la ciencia política.

El valor de Timothy Garton Ash radica en haber sido testigo directo y cronista de los momentos que redefinieron el mapa europeo. Durante los años ochenta se trasladó a Berlín para llevar a cabo una investigación sobre la resistencia alemana a Hitler y terminó viviendo en primera persona la división de la ciudad. Estos hechos le permitieron narrar el fin del comunismo y el auge de las democracias liberales. Garton Ash se ha convertido en un referente para entender la globalización, la defensa de la libertad de expresión y los desafíos del populismo en Occidente.

Una trayectoria ligada a Oxford

La candidatura, que ha sido propuesta por Rosa Navarro Durán, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, ha destacado el grueso de la carrera del historiador y periodista ligado además a su trayectoria como ensayista. Sus obras abarcan asuntos de política global y relaciones internacionales que ha permitido desarrollar un enfoque que une historia, ciencia política y periodismo mediante un lenguaje sencillo.

Licenciado en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford, ha desarrollado su carrera como profesor en esta institución inglesa, donde ejerce como profesor de Estudios Europeos desde 2004; un puesto que compagina con su labor en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. En cuanto a su faceta periodística, ha sido clave en cabeceras como The New York Review of Books, The Independent, The Times y The Spectator, donde fue editor extranjero de este último.

Entre sus volúmenes publicados, destacan obras como 'The Polish Revolution: Solidarity (1983)', que es uno de los textos más influyentes sobre oposición política en la Polonia comunista, 'La linterna mágica. Las revoluciones del 89 en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga' (1990) o 'Mundo libre. Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente' (2005).

Condecoraciones internacionales: títulos y premios

El peso de la carrera de Timothy Garton Ash se ha visto reconocido con una impresionante lista de reconocimientos y distinciones en toda Europa: