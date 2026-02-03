Territorio negro recuerda la terrible historia de ‘la casa de los horrores’: los padres que maltrataron a sus ocho hijos durante años

Fue el Viernes Santo de 2023 cuando la Guardia Civil detuvo a un matrimonio de Colmenar Viejo (Madrid) por maltrato infantil a sus ocho hijos durante años. Los menores de edad, que en ese momento tenían entre cuatro y catorce años, relataron cómo el padre les agredía física y sexualmente, les encerraba en el sótano o les dejaba sin comer, entre muchas otras barbaridades.

Lo primero que comunicó el Ministerio del Interior fue la pésima situación higiénica de la casa. Todas las dependencias presentaban un estado de insalubridad a excepción del despacho del padre. Sin embargo, lo verdaderamente grave fueron las palizas a las que sometía el padre a sus hijos con su propia mano, con un rodillo de amasar, con cuchillos o sacacorchos.

Recientemente, el programa de Onda Cero Territorio Negro, de la mano de Luis Rendueles y Manu Marlasca, recordó el caso de la conocida como "Casa de los Horrores". En el programa destacan que "se suele pensar que el abuso llega de gente ajena, de gente extraña, pero la mayoría de las veces los maltratadores y los agresores sexuales están en las familias o en los entornos más cercanos".

La valentía de una de las hijas

Como cuentan Rendueles y Marlasca, "el caso se destapa gracias al coraje de una de las hijas, una adolescente que tenía 14 años y que un día, después de sufrir uno de esos episodios de violencia, decidió que iba a contar lo que estaba viviendo en su casa". "Contó todo lo que había ocurrido en el instituto. Después fue al juzgado y lo denunció y así abrió la puerta a que la Guardia Civil entrase en esa casa y descubriese todo el horror que había allí desde al menos diez años antes", detallan.

En el programa cuentan que la razón por la que el padre le propinó la última paliza a la menor es que ella estaba leyendo un libro que él consideraba "pornográfico", cuando simplemente era "una novela de vampiros, brujas, demonios... una historia gótica que le gusta a los chavales". Explican que el progenitor "estaba verdaderamente obsesionado con que odiaran el sexo para toda la vida", por lo que les obligaba a ver porno junto a él y posteriormente representarlo.

El padre acusaba a las hijas de haber tenido relaciones sexuales con alguien del instituto, por lo que les sometía a exploraciones vaginales para descubrir si eran vírgenes. Ante la negativa de las menores, les castigaba con palizas físicas que describen, "ocurrían con frecuencia".

También se han cuestionado qué lleva a unos padres con una vida aparentemente buena (hay que recordar que el padre era médico en el Hospital Gregorio Marañón y la madre enfermera) a maltratar de esa manera a sus hijos, algo de lo que de momento no se ha obtenido respuesta. "No tenemos respuesta para eso. El padre y la madre están cuerdos, no toman drogas, no beben alcohol. Es más, son personas religiosas muy creyentes que consideran que la vida actual está llena de pecados y de peligros".

A la espera de juicio

Durante el programa explican que el juicio de este caso será el año que viene y que "la Comunidad de Madrid, que es la que está a cargo de esos críos y la que los defienden en el proceso abierto contra los padres, pide 266 años de cárcel para el padre y 185 años de cárcel para la madre. Lo sorprendente es que ambos están en libertad a la espera del juicio.

También cuentan cómo "el juez entendió en principio que el padre maltrataba a la madre también, que la madre podía ser víctima y le dio una orden de alejamiento, de protección. Pero la madre ha pedido que se revoque y ahora están los dos juntos esperando el juicio".