Susana Díaz critica el señalamiento del Gobierno al trabajador de ADIF: "Antes de ese trabajador hay un sistema"

El accidente ferroviario en Urda deja ya 69 fallecidos en las primeras 24 horas desde el choque. Seis horas más tarde de la colisión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ante los medios de comunicación para explicar las causas del accidente.

Más allá de exponer el fallo del sistema de control LBZ que provocó la detención de seis trenes, el ministro señaló la "decisión inexplicable" de una persona en el centro de control de reanudar la marcha del tren AVE que impactó con el Iryo.

De esta forma, Puente mostró el choque como un error humano al responsabilizar al controlador por haber emitido una orden de reanudación de la marcha a pesar de que otro tren se encontraba detenido y con una señalización roja. Para Susana Díaz, senadora del PSOE, los esfuerzos no deben centrarse en señalar al culpable, sino mostrar total transparencia con la sociedad.

La transparencia del Gobierno

Horas después de conocerse más información sobre lo sucedido, comenzaron a aparecer las comunicaciones oficiales entre el controlador de Adif en Atocha y los maquinistas del tren Ave e Iryo.

Tal y como mostró Onda Cero, dichos audios aparecieron en primer lugar fragmentados, es decir, sin estar completos, y no todos los medios de comunicación pudieron obtener dicha información. Por ello, Susana Díaz apela a la transparencia del Gobierno para poder afrontar el caso como es debido. "Yo creo que el mayor gesto que tiene que tener ahora mismo con el conjunto de la sociedad el gobierno es transparencia", explica la política socialista.

Además, Díaz señala a la necesidad de compartir la información íntegra con todos los medios por respeto a los afectados y las víctimas. "Ahora es su momento y tenemos que empatizar con ese dolor y entender que todos los esfuerzos tienen que estar en encontrar a sus seres queridos", apunta.

El error del Gobierno al señalar al trabajador

Tras cumplir con la principal misión, en este caso identificar a todas las víctimas y encontrar a los desaparecidos, la senadora destaca la importancia de averiguar qué ha ocurrido exactamente y que, todo ello, no implique señalar a un trabajador.

Tal y como asegura, "no es justo" ya que detrás de ese trabajador hay una infraestructura, unos protocolos y unos sistemas que deben actuar correctamente. "Antes de ese trabajador, que habrá que ver las condiciones en las que estaba, hay, como tú bien explicabas, un sistema. Y ese sistema ha fallado doblemente", subraya la socialista.

Y es que la manera más respetuosa de responder a lo sucedido pasa por mostrar los errores con total transparencia para, posteriormente, señalar las responsabilidades oportunas.