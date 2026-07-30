Susana Díaz califica la crisis migratoria en Ceuta de "emergencia nacional": "La respuesta tiene que ser inmediata"

Durante una entrevista en Por fin, Susana Díaz ha analizado la situación que vive Ceuta ante el aumento de la presión migratoria y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno actúe de forma inmediata. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha calificado el momento actual como una "emergencia nacional" y ha defendido que el Estado dispone de las herramientas suficientes para responder con rapidez a esta situación.

Díaz ha recordado que las competencias en materias de migración, control de fronteras y política exterior corresponden al Ejecutivo central, mientras que la Ciudad Autónoma únicamente tiene atribuida la atención a los menores no acompañados. "La única competencia que tiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma es la atención a menores", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la gestión de la frontera depende del Estado.

El Gobierno dispone de los "instrumentos" para actuar

En este sentido, la expresidenta autonómica ha defendido que el Ejecutivo dispone de distintos instrumentos legales para responder a este tipo de situaciones y ha rechazado que la única vía sea recurrir a mecanismos extraordinarios como el estado de alarma. "Nuestra legislación tiene mil instrumentos para usarlo hasta llegar al estado de alarma", ha afirmado, insistiendo en que "la respuesta tiene que ser inmediata".

Advierte de un escenario peor que el de 2021

Durante la conversación, Díaz también ha comparado la situación actual con la crisis migratoria vivida en Ceuta en 2021, desencadenada tras la acogida en España del líder del Frente Polisario. No obstante, ha advertido de que el contexto actual podría ser todavía más preocupante y ha asegurado que "las imágenes son similares a las que vimos en 2021" y que "pueden ser incluso peores".

La expresidenta ha alertado de que la presión migratoria no solo está generando "una sensación de inseguridad, de descontrol y de caos" en la ciudad autónoma, sino que también puede derivar en una crisis humanitaria. En este sentido, ha recordado los fallecidos registrados en el mar durante los últimos meses y ha advertido de lo que puede estar ocurriendo en la frontera "con personas agolpándose sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de atención". "Podemos vivir algo terrible, impensable y mucho peor que en 2021", ha asegurado.

La Fiesta del Trono en Marruecos

Asimismo, Díaz ha mostrado su preocupación por la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, una festividad nacional que conmemora la entronización del rey y que convierte la jornada en no laborable en el país. A su juicio, esta circunstancia puede favorecer que "miles de personas sigan agolpándose en aquella frontera", lo que podría agravar aún más la presión migratoria en Ceuta y reforzar la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado.