Susan Sarandon alaba en los Goya la "lucidez moral" de Sánchez: "Me ayuda a sentirme menos sola"

La actriz Susan Sarandon ha apelado a mirar el futuro con esperanza y a poner en el centro valores como la bondad, la valentía o la compasión al recoger el Premio Goya Internacional. Visiblemente emocionada, ha recogido el galardón de manos del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ante un auditorio del centro de convenciones de Barcelona puesto en pie para ovacionar a la eterna actriz de 'Thelma & Louise' o 'Pena de muerte'.

"Tanta lucidez moral que me ayuda. Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias", ha afirmado al recoger el galardón.

Sarandon ha lamentado vivir en "estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad (...) Miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral... ¡Gracias!", ha reiterado.

La actriz ha querido acordarse de unas palabras del historiador estadounidense Howard Zinn que, según ha afirmado, le ayudan cuando está "sobrepasada": "Tener esperanza en tiempos difíciles no solo es una actitud romántica ni ligera, se sostiene en verdades esenciales". Aludiendo a las palabras del ensayista, ha recordado que "la historia de la humanidad no es solo una historia de conflicto" sino también de valores como "el sacrificio, la bondad y la compasión".

La intérprete neoyorquina, de 79 años, ha añadido: "El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en estos presentes como lo hacemos los que pensamos que las personas deben poder vivir con derechos ya es una victoria".

Sánchez muestra su agradecimiento a Saradon

Por su parte, Pedro Sánchez ha agradecido públicamente las palabras que la actriz le dedicó en la previa de los Goya cuando aseguró que el líder del Ejecutivo estaba en el lado correcto de la historia. "Es de un profundo agradecimiento el que tenemos que mostrar el conjunto de la sociedad española, porque realmente en un momento como el actual, también, como está viviendo la sociedad estadounidense este momento, creo que sitúa a España en el lugar que es verdad. Se está reconociendo a nuestro país en todo lo que tiene que ver con respecto a crisis internacionales o a guerras", ha dicho para recordar lo que sucede en Ucrania, Irán, Gaza o Venezuela.

"Por tanto, ¿cuál es el lado correcto de la historia? Pues estar en el lado en el que la historia ha demostrado que se puede garantizar la paz. Llevamos muchos años, muchas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, disfrutando de unos niveles de paz y de prosperidad que, de repente, están siendo violentados, están siendo vulnerados", ha dicho para hacer un llamamiento a volver a la legalidad internacional. * Sánchez también se ha preguntado en este sentido cómo es posible que se pueda intervenir, "como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU".