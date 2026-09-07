Sonsoles Ónega y Carlota Baró analizan el salto de "Las hijas de la criada" de la novela a Antena 3

'Las hijas de la criada' ya forma parte de la programación de Antena 3 tras su estreno el pasado 3 de septiembre. La ficción lleva a la pantalla la novela homónima de Sonsoles Ónega, y precisamente la escritora y Carlota Baró, una de las actrices de la adaptación, han visitado Más de Uno para repasar cómo ha sido el proceso de convertir la historia literaria en una serie.

Durante la conversación con Carlos Alsina, Ónega ha defendido que una adaptación audiovisual no tiene por qué reproducir exactamente una novela, mientras que Baró ha explicado cómo se enfrentó a Renata, un personaje marcado por el abandono, la venganza y una decisión extrema.

Sonsoles Ónega: "Tenemos que ceder ese espacio al guionista, al director de la serie"

La adaptación de "Las hijas de la criada" ha obligado a trasladar al lenguaje audiovisual una historia que nació en las páginas de la novela de Ónega. La escritora explica que los primeros capítulos de la serie son muy fieles al libro, aunque posteriormente aparecen cambios.

Para Ónega, esas modificaciones forman parte del propio proceso de adaptación. Literatura y televisión utilizan lenguajes diferentes y, por ello, considera necesario que el resto de profesionales que participan en la serie puedan aportar su propia visión.

"Tenemos que ceder ese espacio al guionista, al director de la serie, al propio, a los actores...", explica la escritora.

Ónega se muestra satisfecha con el resultado y reivindica que el público pueda acercarse a la misma historia desde dos experiencias distintas.

"Poder vivir las dos experiencias como lectores y como espectadores está muy bien", asegura.

Carlota Baró se mete en la piel de una Renata marcada por la venganza

Uno de los personajes sobre los que gira la conversación es Renata, interpretada por Carlota Baró. La actriz recuerda cómo fue la prueba que realizó para conseguir el papel. El casting, junto a la directora de casting Conchi Iglesias, duró alrededor de una hora y media y terminó convirtiéndose, según relata, en una experiencia creativa.

Baró salió de aquella prueba sin saber si sería finalmente seleccionada, pero con la sensación de haber disfrutado del proceso y de haber conectado con el personaje.

Cuando Alsina le pregunta qué le falta a Renata, la respuesta de la actriz es directa: "Yo creo que cabeza". Baró considera que su personaje necesita más racionalidad y se deja llevar demasiado por las circunstancias y por lo que siente.

Ónega, en este sentido, reivindica unos personajes que no son completamente blancos o negros y que tienen una fuerte carga emocional. Son capaces de realizar acciones que una persona probablemente no llevaría a cabo en su vida cotidiana, como sucede con la decisión de intercambiar a dos bebés al nacer como parte de una venganza.

La serie cambia la imagen que cada lector había construido

Ónega y Baró también reflexionan sobre la diferencia entre imaginar una historia al leerla y encontrársela posteriormente representada en pantalla.

La escritora reconoce que cada lector construye mentalmente sus propios escenarios, personajes y ambientes. Cuando la historia se convierte en una serie, esa imagen queda sustituida por la propuesta visual de los actores, el equipo artístico, la fotografía y la dirección.

Ónega considera que precisamente ahí reside parte del interés de poder disfrutar de la novela y de su adaptación como dos experiencias diferentes.

La autora destaca especialmente el resultado visual de la serie y pone el foco en Galicia

"La luz de Galicia es impresionante", afirma Ónega, que también destaca la fotografía, el vestuario, el pazo y las playas que aparecen en la ficción.

Carlota Baró: "Un poquito" de empatía con Renata

La actriz reconoce que, en su entorno familiar, Renata fue identificada inicialmente como "la mala" de la historia. Sin embargo, Baró defiende que el personaje tiene matices y que detrás de sus decisiones existe una historia que permite comprender sus motivaciones.

La actriz explica que la situación que vive Renata —ser abandonada después de quedar embarazada— era algo que podía suceder a mujeres de aquella época. Eso no justifica su posterior venganza, pero sí ayuda a entender el origen de sus actos.

Baró reconoce que ha conseguido empatizar "un poquito" con su personaje, precisamente por todo lo que hay detrás de las decisiones que toma.

Sonsoles Ónega ya prepara su próxima novela

La conversación también permite conocer en qué está trabajando actualmente la escritora. Ónega explica que se encuentra terminando su próxima novela, ambientada alrededor de 1923. La historia comienza con una lata de sardinas que llega a la casa de la protagonista y en ella tendrá importancia una fábrica de conservas de Vigo y una carta de Doña Inés.

La escritora reconoce que se había marcado inicialmente el 1 de septiembre como fecha para entregar el manuscrito, pero finalmente ha pedido más tiempo y calcula que podrá terminarlo entre octubre y noviembre.

Carlota Baró y la incertidumbre de la profesión

Baró también habla con Alsina de la parte menos visible de la carrera de una actriz: la incertidumbre entre un proyecto y otro.

La intérprete define su profesión como "completamente esquizofrénica" y explica que resulta necesario desarrollar herramientas para gestionar los rechazos, las inseguridades y los periodos sin trabajo.

"Tienes que estar fuerte, hacer mucha terapia de verdad", afirma Baró.

La actriz explica que la terapia le ayuda a no interpretar los rechazos profesionales como algo personal. Al mismo tiempo, reconoce que cuando llega un proyecto que le entusiasma la sensación es completamente distinta.

Entre trabajos, Baró mantiene otras actividades para seguir activa, como la danza, el Pilates y su intención de estudiar Psicología.

"Este personaje a mí nunca me había llegado algo así"

Para Carlota Baró, Renata ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria. La actriz asegura que nunca había recibido un personaje semejante y que la experiencia le ha dejado una huella que permanece después del rodaje.

"Este personaje a mí nunca me había llegado algo así. Jamás en mi carrera", afirma.

Baró describe esa huella como "un poso bonito que habita en ti" y reconoce que no olvidará el personaje.