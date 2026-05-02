"No somos cotillas por vicio": una psicóloga explica en Onda Cero por qué miramos el móvil de la gente en lugares públicos

¿Somos cotillas? Esa es la pregunta que han respondido en la Mesa de redacción de Julia en la onda a raíz de un estudio elaborado por Samsung que asegura que el 56% de los europeos admite haber mirado alguna vez el móvil de un desconocido y uno de cada tres no aparta la mirada y ha visto fotos, vídeos...

Esta práctica de mirar por encima del hombro se llama 'shoulde surfing' y es algo muy extendido, aunque la mayoría lo nieguen.Además, el estudio ha hecho hasta un ránking de en qué lugares mira la gente más el móvil de la persona de al lado.

Top 3 lugares en los que la gente es más cotilla

¿Cuál es el top tres? El metro, las salas de espera o en una cafetería. Para comprobar esto, el equipo de Julia ha salido a la calle a preguntar a los oyentes y muchos han negado esta afirmación. Si bien, el estudio advierte sobre esto, sobre que la mayoría de las personas que espían el móvil de otras, lo niegan rotundamente.

Lejos de ser algo malo, la psicóloga colegiada y profesora de psicología de la UOC, Sylvie Pérez Lima, ha explicado que es una "herramienta social", porque entender lo que les pasa a los demás nos ayuda a "anticipar conductas, movernos mejor en los grupos... Es una manera de regularnos socialmente". No somos "cotillas por vicio", sino que somos "seres sociales".

Igual que los true crime, pero "sin el crime"

También es por la propia fuerza de las historias, por cómo nos cuentan lo que pasa. La manera en la que empieza una película, un libro, un mensaje... Es inevitable no continuar leyendo, como el comienzo de 'Crónica de una muerte anunciada', de Gabriel García Márquez. O cuando alguien te dice "¿sabes lo que le ha pasado a...?"

Es, en palabras de la psicóloga, el mismo mecanismo que los cuentos de los niños. Las historias, al tener estructura, desenlace. conflicto... "enganchan y activan a nivel emocional". Lo ha comparado también con los libros de true crime, "pero sin el crime". La clave está en que al vivir las historias de otro lo hacemos en tercera persona, no en primera.