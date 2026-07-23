La soledad no deseada en verano: una experta señala en Por fin el impacto que tiene en la salud

La soledad es un sentimiento que cada vez afecta a más personas en todo el mundo. Tradicionalmente, ha estado asociado a las personas mayores en entornos rurales; sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado, situando a los jóvenes y adolescentes entre los colectivos más afectados por la soledad no deseada.

Sobre este fenómeno y su impacto, especialmente en los meses de verano, se debatió en la sección de "Este verano de Rodríguez o del nuevo estar de Rodríguez", en el programa de Por Fin, donde investigadores, representantes, instituciones y entidades sociales analizaron las consecuencias que tienen la soledad y el aislamiento en la salud y cómo se pueden combatir.

La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona: la juventud, un sector cada vez más afectado

La investigadora del Instituto de Asuntos Sociales Avanzados (IESA-CESIC), Ana Padrón, explicó que la soledad es un "sentimiento subjetivo", que no siempre tiene una connotación negativa, aunque sí la tiene cuando es no deseada. Durante su intervención, la experta hizo alusión a un estudio realizado a miles de personas repartidas en seis países europeos, cuyos resultados reflejan que este fenómeno está mucho más presente en la sociedad de lo que pensamos.

Según detalló Padrón, uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación es el cambio en el perfil de personas más vulnerables. Si antes la soledad se relacionaba principalmente con las personas mayores, actualmente son los jóvenes quienes presentan una mayor incidencia. Entre las consecuencias principales destacan una peor calidad del sueño y un uso problemático de las redes sociales, que en muchas ocasiones se convierten en un refugio frente al aislamiento.

Por otra parte, la investigadora señaló la estrecha relación que existe entre la soledad y el dolor físico, ya que, según el estudio, por cada punto que aumenta una persona en la escala de soledad, el dolor puede incrementarse en un 30%.

Un sentimiento cada vez más preocupante

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, explicó que el Gobierno trabaja en un marco estratégico de soledades dirigido a los colectivos más vulnerables, como las personas inmigrantes, las cuidadoras de enfermos o las mujeres que están pasando por una maternidad. En este sentido, Martínez subrayó que la soledad no solo repercute en la salud física y mental, sino también en el tejido social, ya que la pérdida del sentido de pertenencia supone un peligro para la convivencia y la participación ciudadana. "Es un riesgo para nuestras democracias", recalcó la secretaria.

Para hacer frente a esta situación, Martínez señaló que se ha constituido una mesa interinstitucional en la que participan ayuntamientos de las distintas comunidades autónomas de España y entidades del tercer sector con el objetivo de compartir estrategias y desarrollar iniciativas comunitarias que permitan prevenir y reducir la soledad no deseada.

La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona

En el ámbito local, Magda Orozco, directora del área de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona, recordó que en 2020 se puso en marcha una iniciativa que consistía en un plan municipal centrado en la soledad no deseada desde una perspectiva que abarcaba todos los abanicos sociales y etapas vitales. Orozco ha recalcado que la estrategia "es un pacto de ciudad", que implica a entidades, empresas y a la propia ciudadanía, para impulsar acciones de acompañamiento y fortalecer las redes comunitarias.

El servicio "multicanal" de la Cruz Roja

Por su parte, Marcos Calvo, responsable del Programa de Personas Mayores, con discapacidad y cuidadoras de la Cruz Roja, insistió en que "la soledad es una realidad que duele, pero no es responsabilidad de quien la sufre, sino de todas las personas". También lanzó un mensaje de esperanza al asegurar que "la soledad tiene solución" y recordó que la organización cuenta con un servicio multicanal que sirve para ofrecer escucha, apoyo y acompañamiento a todos aquellos que lo necesiten.