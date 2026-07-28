Silvia Orriols avisa a Rufián por las subvenciones: "Estáis cagados y tenéis motivos de sobra para estarlo"

Enfrentamiento en redes sociales entre la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El choque se ha producido después de que la Mesa del Parlament acordara sancionar a Orriols y al diputado de Vox Joan Garriga por infringir el código de conducta de la Cámara catalana, una decisión que la dirigente independentista aseguró haber conocido "por la prensa".

Orriols carga contra el Parlament y amenaza con retirar las subvenciones

La sanción impuesta por la Mesa del Parlament consiste en una amonestación que será leída durante el próximo pleno y quedará incorporada al expediente de ambos diputados, aunque no lleva aparejada ninguna multa económica.

Tras conocerse la decisión, Orriols ha criticado al presidente del Parlament, Josep Rull, por no comunicarle personalmente la medida.

"Me he enterado por la prensa. Supongo que para el muy honorable Josep Rull era más fácil generar el titular en los medios subvencionados que llamarme y comunicármelo".

A continuación, la alcaldesa de Ripoll ha aprovechado para lanzar un mensaje: "Yo también tengo una advertencia para vosotros: cuando retire las subvenciones públicas a los partidos políticos no tendréis dónde caeros muertos. Empezad a ahorrar desde ahora".

La respuesta de Gabriel Rufián

Las declaraciones de Orriols encontraron una rápida respuesta por parte de Gabriel Rufián, que ha ironizado con cuatro mensajes consecutivos publicados en su cuenta de X.

"SPOILER 1: No lo hará."

"SPOILER 2: Será quien más subvenciones cobre."

"SPOILER 3: Tiene más medios digitales a sueldo que nadie."

"SPOILER 4: Ni es independentista ni es valiente (es una bully de manual a sueldo de la patronal)".

"Estáis cagados"

La líder de Aliança Catalana no ha tardado en responder al portavoz republicano con un mensaje todavía más contundente.

Orriols argumenta que ya ha aplicado esa política en el Ayuntamiento de Ripoll y asegura que intentó hacer lo mismo en el Parlament, aunque, según afirma, no salió adelante por el voto en contra de ERC y de otros grupos.

"Lo he hecho en Ripoll, he intentado hacerlo en el Parlament (donde no pude por el voto en contra de los tuyos, entre otros) y lo haré el día que tenga mayoría".

A continuación, lanza una advertencia: "Estáis cagados y, créeme, tenéis motivos de sobra para estarlo". La dirigente ha concluido: "El día que perdáis las subvenciones caeréis como un castillo de naipes".

El intercambio entre ambos dirigentes ha vuelto a evidenciar la tensión entre Aliança Catalana y ERC, en un momento en el que los últimos sondeos dan un espectacular resultado a la formación de Orriols.