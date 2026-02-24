"Me siento un pastor belga con muchísimo amor": así son los therian, el último fenómeno viral de internet

En los últimos días se ha viralizado en las redes sociales el fenómeno de los therians, personas que se sienten más cómodos como animales que como humanos, por lo que deciden identificarse así, eligiendo incluso raza de algún tipo de animales.

Es el caso de Nela, una joven que comenzó a sentirse más identificada con los perros y a los 14 años decidió declarase como therian. Hoy, se presenta como "una pastor belga" e incluso se acurruca cuando la acarician.

"Siendo humana no me encuentro cómoda y prefiero ser un animal para encontrarme bien conmigo misma (…) Noto que me quieren más y me dan más atención", explica junto a su novio, Matattán, que se identifica como un leopardo. "De primeras no lo entendía muy bien, pero empecé a comprenderla y a sentir una conexión parecida a la que siente ella", explica en Y ahora Sonsoles.

De la misma manera se sienten Marco y Antonio, que se identifican como "caballos ibéricos": "Nos criamos en el monte y empezamos a sentir cosas con los caballos (…) Cada uno es libre de sentirse como es".

Matattán, en cambio, dice no sentirse therian y considera que este es un fenómeno que "se está comercializando como si fuera una marca" e, incluso, pone en duda la raza con la que se identifica su pareja.

"Siento que por cómo actúa debería tener otro tipo de identidad (…) Al convivir con ella creo que ni ella se siente cómoda, creo que lo hace por aceptación de otro tipo de gente. Se empezó a integrar cuando comenzó a ser therian formalmente", explica.

Nela reconoce que no siempre sale como pastor belga a la calle y que se muestra como therian más en el ámbito privado que en el público. "Lo hago en mi casa porque en la calle puedo recibir mucho acoso", explica.

Este es un fenómeno difícil de explicar y entender para parte de la población, y así mostraban su asombro colaboradores del programa de Antena 3, como María del Monte o Miguel Lago.

"Me preocupa la situación (…) Cómo estaremos tratándonos a nosotros mismos y a los animales para que queramos que nos traten como a animales", explica la colaboradora.

El humorista, sin embargo, lo considera "un absurdo" aunque afirma que "entiendo que un chaval que siente un rechazo enorme busque integrarse de alguna manera".