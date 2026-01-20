"La seguridad entera de la red ferroviaria depende de que sepamos las causas cuanto antes": la reflexión de Marta García Aller

El accidente en Adamuz pone en cuestión la "seguridad del tejido del AVE", según Marta García Aller, que reflexiona en la tertulia en Más de uno sobre la red ferroviaria en general y su estado una vez que se ha producido el siniestro de los convoyes en Córdoba. "Podíamos llevar años quejándonos del deterioro, de los retrasos, pero una tragedia como la del domingo no tiene parangón", afirma García Aller, que apunta a la "incertidumbre" tras lo sucedido.

"Esto genera una incertidumbre que hace inviable por completo, a mi juicio, que el Gobierno, que el ministro, vaya a reproducir la estrategia que ya vimos con los incendios o el apagón", asegura Marta García Aller, que subraya que la idea de "prorrogar" el "no sabemos qué ha podido causar el accidente no es viable": "No es viable cuando la seguridad entera de la red ferroviaria depende de que sepamos cuanto antes las causas, no solo porque es derecho de las familias, es porque todos dependemos de saber qué ha pasado para que no se pueda volver a repetir".

Marta García Aller considera que con el apagón fue "distinto" como usuarios, pero que del siniestro de Adamuz se deriva una "desconfianza en la red" que, en su opinión, solo se puede solucionar "sabiendo qué lo ha causado para estar seguros de que no se vuelva a repetir".

La rotura de la vía, una de las hipótesis

Mientras continúa la investigación, expertos apuntan a la rotura parcial de la vía, aunque se desconoce todavía si fue causa o se produjo después del descarrilamiento del tren del Iryo, el coche que se salió de la vía en primer lugar.

La teoría se ha alimentado a raíz de una fotografía en la que se puede ver a agentes de la Guardia Civil observando y fotografiando un tramo de vía de aproximadamente 40 centímetros que se encuentra roto. No obstante, tanto el propio Óscar Puente como las autoridades insisten en que todavía no hay hipótesis en firme, al encontrarse la investigación en una fase temprana.