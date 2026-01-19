Sánchez promete "dar con la verdad" del accidente en Adamuz y anuncia tres días de luto oficial

El presidente del Gobierno ha realizado su primera comparecencia pública tras el accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. Desde el municipio cordobés, ha dado un breve discurso después de las palabras de Rafael Ángel Moreno Reyes, alcalde de Adamuz, y de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con la presencia también de Óscar Puente, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska.

"Es un día de dolor para toda España, para nuestro país", ha comenzado Sánchez, que ha querido mandar "todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción" y ha expresado su deseo de "recuperación" para todas las personas afectadas.

"En tragedias siempre es de destacar la unidad en el dolor y la unidad en la respuesta", ha seguido el líder del Ejecutivo, que ha destacado el trabajo de los servidores públicos reconociendo su "entrega, profesionalidad y humanidad".

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que con el "tiempo y trabajo de los técnicos" se conocerá la verdad sobre el siniestro: "Nos preguntamos cómo ha sido capaz de suceder esta tragedia. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Lo que sí puedo decir a la ciudadanía es que vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta y, cuando se conozca el origen de la tragedia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública con absoluta transparencia".

Además, el presidente ha anunciado tres días de luto oficial. "Decretaremos tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy hasta el jueves también a medianoche", ha dicho, para después reconocer la "cooperación institucional" con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Adamuz y todos los vecinos próximos.

Por último, Sánchez ha concluido su comparecencia pidiendo a los ciudadanos que acudan a informarse sobre el accidente a los canales oficiales: "Que accedan a información también de los medios contrastados, ya que en otras tragedias hemos sufrido bulos y desinformación. Esto genera mucho dolor".