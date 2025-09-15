Rufián sobre qué responder a los indignados con lo de La Vuelta: "Guía para contestar a tu cuñado"

La polémica por las protestas en 'La Vuelta' a España contra los ataques de Israel a Palestina ha dividido profundamente la opinión pública y se ha convertido en tema recurrente en redes sociales y debates políticos. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha decidido aportar al debate un mensaje claro dirigido a quienes minimizan o deslegitiman las manifestaciones, respondiendo punto por punto a sus críticas con un tono sarcástico y una defensa férrea de la causa pro derechos humanos.

Las protestas en La Vuelta y su trasfondo

La última etapa de 'La Vuelta', celebrada en Madrid, fue suspendida después de que más de 100.000 manifestantes protestaran contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y denunciaran la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Las protestas, convocadas pacíficamente, derivaron en cortes del recorrido, enfrentamientos con la policía y cargas que dejaron 22 agentes heridos y dos detenidos.

Las manifestaciones, que se extendieron por las principales calles de Madrid —Gran Vía, Paseo del Prado, Atocha—, fueron calificadas por diversos medios internacionales como un "final inédito" y un escenario inusual para una competición deportiva.

La "guía para contestar a tu cuñado" de Rufián

En su hilo viral, Rufián desmontó frases hechas como "No hay que mezclar política y deporte", remarcando que se mantiene una doble vara para ciertas causas y países. Respondió a los argumentos sobre supuestos peligros y violencia señalando que las protestas históricamente han sido clave para conquistar derechos y denunciar injusticias.

Rufián defendió que las manifestaciones son "prohumanidad" frente a quienes las tachan de "propropalestinas violentas", y concluyó que el genocidio reconocido debe ser combatido desde cualquier escenario, incluido el deportivo.

Reacciones políticas divididas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su admiración por la movilización social, valorando que España "se moviliza por causas justas como Palestina". Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, celebró que la "marea de dignidad" haya paralizado pacíficamente la competición, llamando a la solidaridad con Gaza.

En contraste, PP y Vox criticaron duramente la suspensión, calificándola de vergonzosa y acusando al Ejecutivo de blanquear a grupos vinculados al terrorismo. El portavoz de UPN en Navarra también ha pedido explicaciones, mientras que en redes sociales se ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de mezclar política y deporte.