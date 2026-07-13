La Rosa de los vientos explica qué hacer si ves un ovni: "Graba bien, no amplíes la imagen"

Durante décadas, miles de personas han asegurado haber visto luces irrealizables, objetos que desafían las leyes de la física o figuras que no parecían pertenecer a este mundo. La mayoría de estos relatos han terminado por encontrar una explicación terrestre, pero otros siguen alimentando una pregunta que la humanidad lleva siglos haciéndose: ¿Y si algún día presenciáramos algo que no pudiéramos explicar?

Dejando de lado de las teorías conspirativas y conclusiones precipitadas, existe un protocolo diseñado precisamente para estas ocasiones.¿Qué habría que hacer si el próximo objeto atípico en el cielo apareciera delante de nosotros? Grabar, observar y verificar son los tres pilares de un método elaborado para separar los hechos de la imaginación y convertir un avistamiento natural en una prueba útil para investigar.

Antes de pensar en extraterrestres, hay que descartar aviones, satélites y errores de percepción

Lejos de alimentar hipótesis extraordinarias, el protocolo parte de una idea sencilla, mantener la calma y evitar afirmar desde el primer momento que se trata de una prueba definitiva de vida extraterrestre. Verificación que West recomienda llamar: fenómeno anómalo no identificado (FANI) y no: OVNI, puesto que el término describe mejor esta observación cuyo origen todavía se desconoce.

Uno de los consejos principales es grabar durante el mayor tiempo posible. En lugar de hacer zoom para intentar captar detalles concretos, es preferible mantener el plano abierto, estabilizar el teléfono e incluir referencias visuales como árboles, edificios, farolas o el propio horizonte. Algo que ayuda a calcular la distancia, el tamaño o la trayectoria del fenómeno junto al registro del sonido ambiente. El viento, el ruido del tráfico, posibles motores o incluso los comentarios del testigo, pueden aportar información útil para el análisis posterior.

Otro aspecto clave es conservar siempre el archivo original del vídeo o la fotografía y anotar datos como la hora exacta, el lugar, la dirección hacia la que se observaba el suceso, su duración, el color, la forma, la altura aproximada, el movimiento o si desapareció de forma repentina, emitía sonidos o cambiaba de dirección.

Las herramientas que permiten comprobar qué había realmente en el cielo

El siguiente paso consiste en verificar si existe una explicación convencional para el avistamiento. Para ello pueden utilizarse aplicaciones como Flightradar24, que permite comprobar si en el momento exacto del suceso, sobrevolaba la zona algún avión, una de las causas más frecuentes de supuestas detecciones. Programas como este, ayudan a recrear la escena, combinando el vídeo con mapas y otros datos deinterés para estudiar si el fenómeno puede explicarse por causas conocidas.

Solo cuando estas comprobaciones no ofrecen una respuesta, el protocolo plantea compartir el caso en bases de datos civiles de avistamientos, como ENIGMA, para que pueda seguir siendo investigado.

Una regla final: NUNCA ridiculizar a quien asegura haber visto algo insólito

Los protagonistas de este episodio de La Rosa de los Vientos subrayan que el protocolo no pretende demostrar la existencia de naves extraterrestres, sino mejorar la calidad de las pruebas y del análisis, por ello resaltan la última recomendación de West entre todas las demás: no ridiculizar a los testigos. Muchas personas describen con honestidad lo que creen haber divisado, aunque ulteriormente la explicación resulte ser un avión, un satélite o un simple fenómeno atmosférico.

Sea cual sea el origen de estos fenómenos, algo sigue siendo transparente, que el cielo guarda contestaciones para las que todavía no hemos formulado preguntas, pero para entonces, la única interrogante será si estamos preparados para aceptar la respuesta.