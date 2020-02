Es matemáticamente el hombre más guapo del mundo. Al menos entre los analizados, que por supuesto no son todos. En su base de datos, el cirujano ha incluido sobre todo actores. And the Oscar goes to: Robert Pattinson, el actor británico convertido, por esta aplicación informática como el hombre más guapo del mundo. Su frente, labios, nariz, mentón, orejas, ojos y barbilla son perfectos en un 92,15%. Cada una de las partes de su rostro ha obtenido una clasificación y lo más perfecto de Pattinson es la barbilla.

Un poco de ciencia. ¿Cómo lo ha establecido el cirujano? Buscando la razón áurea, que desde la antigüedad define las proporciones perfectas dividiendo el lado más largo por el más corto. Cuanto más cercano al cociente sea al número 1,618, más perfectas serán las facciones. 1,618 es el número Fi, un número irracional que se repite en formas habituales de la naturaleza, como las espirales de caracol, en las piñas o en los girasoles. Pero también en objetos creados por el hombre como una tarjeta de crédito o un simple folio.

Volvemos a nuestro actor, que ha desbancado en la perfección a otros guapos oficiales como (y van por orden) Henry Cavill, Bradley Cooper, Brad Pitt o George Clooney. Por cierto, el año pasado, la investigación del cirujano determinó, con el mismo sistema, la mujer más guapa del mundo. Y resultó la modelo norteamericana Bella Hadid.