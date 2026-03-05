Rita Maestre denuncia el acoso que sufre en su casa: "Alguien da mi dirección a hombres que vienen pensando que pueden pagar por sexo"

Rita Maestre ha publicado un vídeo sus redes sociales informando de que, desde hace meses, sufre acosos continuados en su casa por parte de hombres que acuden buscando sexo. La portavoz de Más Madrid ha explicado que "hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo".

Maestre ha denunciado los hechos públicamente y ha añadido que el caso está en manos de la Policía. "Es una forma de decir: sé donde vives y puedo acosarte cuando quiera", ha recalcado.

Anuncios anónimos en Telegram

Mediante la red social Telegram, una persona ha ido difundiendo la dirección de Rita Maestre durante meses con la intención de que hombres se presenten en su casa con objetivos sexuales. Maestre ha añadido que en muchos casos están bajo los efectos del alcohol y que incluso aparecen a cualquier hora del día. "Yo tengo una niña de tres años y una niña de seis meses. Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, pueden llamar al timbre o aporrear la puerta de mi casa", añade.

Maestre también ha expresado su opinión acerca de la "impunidad bajo el anonimato de las redes sociales". "Yo estoy segura de que les acabarán pillando porque hay una investigación en marcha", cuenta la concejala del Ayuntamiento de Madrid, aunque se queja de "la violencia digital" y de que "son perfiles falsos en internet que se creen impunes para acosar".

Rita Maestra ha añadido que a veces piensa "si vale la pena", ya que "esto no pasaría si no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista". "Es un acoso político por ser mujer y por tener las ideas que tengo", explica. Por otro lado, le ha dado valor a su "determinación de seguir creyendo en lo que creo, de representar a todas las personas que me dieron su voto para defender precisamente las ideas que creo".

Ha concluido recalcando que "a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir, no nos vamos a callar". "Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Vamos a dar cada batalla hasta el final".