El rey Juan Carlos: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

El Rey Juan Carlos ha asegurado que "las cosas deben ser muy difíciles" para su hijo Felipe VI "con el Gobierno actual" y lamenta que la Monarquía haya perdido relevancia en España.

"En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", ha asegurado el Rey emérito en una entrevista que el diario francés Le Figaro publica este sábado, realizada el sábado 11 de abril al recibir en París un premio por sus memorias.

Don Juan Carlos reconoce que "los tiempos cambian y España ha cambiado" y considera que la Monarquía ha perdido peso en el país.

En este sentido, recuerda que cuando él era rey tenía reunión con el presidente del Gobierno todas las semanas, pero "ahora esos encuentros son menos frecuentes".

Además, pone como ejemplo que en sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, pero dice que esto ya no ocurre con su hijo.

El rey emérito dice ser consciente de que tiene que "tener cuidado" con lo que dice, "con la más mínima palabra", y defiende la Monarquía pese a que "es criticada en ciertos países". "Aporta estabilidad, no se cambia de Rey o de Reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país".

Además, destaca la figura de su nieta, la princesa Leonor, de quien dice que debería estar "más en primera línea" porque transmite una imagen muy positiva de la institución.