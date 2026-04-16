Una vigilia con jóvenes y una misa en Cibeles, primeros actos confirmados de la visita del papa a España: "Un reto logístico gigantesco"

El Vaticano ha confirmado algunos de los actos que formarán parte de la agenda del papa León XIV durante su a España del 6 al 12 de junio. La organización del viaje apostólico ha informado de la celebración de cuatro actos del Pontífice en Madrid y Canarias.

El Papa presidirá una vigilia con jóvenes en Madrid, en la plaza de Lima (en la zona de la Castellana), el sábado 6 y al día siguiente una misa en Cibeles, tras la que procesionará para celebrar el Corpus. También estará en el Estadio Gran Canaria el 11 de junio y habrá una misa en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, el 12.

Qué actos hay previstos en Madrid

La organización del viaje del Papa a España ha concretado varios escenarios en los que estará León XIV el próximo mes de junio. Aunque faltan actos por concretar, ya que de momento sólo se conoce el grueso de la agenda papal para esa visita apostólica.

Sábado 6 de junio

El primero de los actos confirmados se celebrará el mismo día de la llegada del Papa a España. El Pontífice tiene previsto ofrecer una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas esa misma noche.

Será el sábado 6 de junio por la noche, en la Plaza de Lima de Madrid y "en las zonas aledañas" (. Previamente a la celebración, el Santo Padre realizará un recorrido por las zonas aledañas, en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

El acto, que contará la participación directa de los jóvenes, culminará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística.

Domingo 7 de junio

El domingo 7 de junio por la mañana, coincide con la festividad del Corpus y el Pontífice presidirá la celebración de la misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. Tras ella, se celebrará en las inmediaciones una "procesión eucarística" presidida por León XIV.

Qué actos hay previstos en Canarias

La organización también ha informado de que en la primera de sus etapas en el Archipiélago de Canarias, Robert Prevost celebrará una "gran misa" en la isla de Gran Canaria, en el Estadio Gran Canaria, el jueves 11 de junio por la tarde.

Finalmente, durante su última jornada en España, y como final del viaje apostólico, León XIV presidirá una Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Será el viernes, 12 de junio por la tarde.

Actos previstos en Barcelona

Respecto a la etapa intermedia del viaje, en Barcelona, ya se conocía que León presidiría una misa en la Sagrada Familia de Barcelona, con motivo de la inauguración de la Torre de Jesucristo, la más alta de un templo católico (más de 170 metros) el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de su arquitecto, Antonio Gaudí.

La organización también comunicó hace unas semanas que el Papa acudirá al Monasterio de Montserrat. Servimedia avanzó el pasado enero que esa fecha, la del 10 de junio, sería el centro del viaje papal.

Cómo inscribirse para asistir a los actos

La organización también ha informado de que todas las personas que quieran asistir a los actos ya confirmados del viaje del Papa a España ya pueden hacerlo a través de la web oficial. Asimismo, ya está abierto el sistema de inscripciones para los primeros actos confirmados de la agenda del Papa en su viaje a España a través de la web oficial 'conelpapa.es'.

Un reto logístico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asume que la celebración en Madrid de la gran vigilia de oración en la plaza de Lima el sábado 6 de junio y la Santa Misa al día siguiente en Cibeles es su mayor "reto logístico" ya que a la primera acudirán un millón de personas y a la segunda se espera que lo haga un millón y medio, pero se cree que estas cifras pueden aumentar.

"Es un reto logístico gigantesco el que tenemos por delante, porque insisto, no recuerdo una concentración de personas tan grande", ha apuntado Almeida.

Almeida ha contado que, en cuanto a la movilidad de los fieles, son "conscientes" de la cantidad de autobuses que van a venir a la ciudad de Madrid y también de la necesidad de poder dar una parada a esos autobuses y que luego puedan ir a otros lugares.

Por eso ha añadido que se baraja la opción de que estas paradas de autobuses estén cerca de "nodos de comunicación de transporte" para que sea más fácil acudir a la plaza de Lima y a Cibeles.

En cuanto a las obras que afectan a la calle Alcalá y a la Plaza de Lima, Almeida ha contado que se está trabajando para que se celebren ambos actos y que estas intervenciones municipales no generen afecciones.