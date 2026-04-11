El rey Juan Carlos admite "errores" durante su reinado, pero señala: "Nadie es profeta en su tierra"

El rey Juan Carlos ha vuelto a admitir que cometió "errores" durante sus 40 años de reinado y, aunque también ha destacado sus "logros", ha expresado que ahora que ve España "desde la lejanía" es "consciente" de que "nadie es profeta en su tierra", en un discurso pronunciado en la Asamblea de Francia.

Allí ha recibido de la asociación Lire la Sociéte' un premio por su libro de memorias titulado 'Reconciliación'. Sentado en una silla y en francés ha pronunciado un discurso en el que ha recordado su infancia y cómo su padre le aconsejó que no escribiera una autobiografía, algo que ha ignorado.

"Mis memorias aspiran a servir a la democracia, al progreso de la sociedad española, estos son los objetivos por los que siempre he venido trabajando", ha dicho ante la presencia de sus hijas las infantas Elena y Cristina y su nieto Froilán, que le han acompañado.

La importancia de la palabra reconciliación

La palabra reconciliación, a su juicio, es "la que mejor resume el principal éxito" de su trayectoria, en referencia a la Transición española después de la dictadura franquista. Ahora que está "entrando en edad" se muestra "muy crítico con el pasado" y ha querido dejar constancia en su obra de "radical y positiva transformación" que ha experimentado España en todos los niveles desde la Transición.

Ha explicado que con su testimonio busca aportar un conocimiento "directo" con las decisiones, motivaciones y experiencias de su reinado para que los lectores se acerquen a su figura "con total libertad".

Muy vinculado a Francia por acoger a su familia

En su discurso, además, ha reconocido que "a veces" le entristece el presente, pero que "siempre" ha tenido claro "que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar".

Asimismo, ha agradecido que Francia le haya otorgado este galardón, porque es un país al que se siente especialmente vinculado y que siempre ha acogido a su familia. Entre las autoridades francesas presentes estaban la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los ex primeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros.