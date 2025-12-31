El resumen de 2025: estas son (casi) todas las noticias que han marcado el año

Como cada diciembre suele ocurrir que intentar resumir todo el año en un solo hecho noticioso se torna harto complicado. La lista de los dependes es tan larga, casi, como el número de titulares a elegir. El prisma cambia según los ojos con los que se mire o según cómo nos sentó ese acontecimiento; también, según si nos afectó, si nos pilló muy cerca, muy lejos o en un punto intermedio.

Por eso, y aunque también es complicado, haremos lo de cada final de año y nos encargaremos de elegir -con mayor o menor subjetividad y apego- las noticias que han marcado el 2025.

Un año resumido grosso modo por el apagón de abril, la política arancelaria de Donald Trump, los terribles incendios de agosto o, también, por la muerte del papa Francisco y la elección de León XIV o por la guerra en Gaza y el acuerdo de paz. Por no hablar de la sentencia del fiscal general y del caso Koldo. Melody representó a España en Eurovisión, Rosalía sacó su nuevo disco LUX con críticas memorables y en un ataque de nostalgia, se consumó la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh con una gira de conciertos por todo el territorio.

Si pasamos al plano deportivo, en el 2025 también hemos visto como Carlos Alcaraz ha firmado un año de ensueño con partidos históricos como la final del Roland Garros frente a Sinner o la temporada (casi) perfecta del FC Barcelona en el primer año de Hansi Flick, cosechando un triplete nacional con Supercopa de España, Liga y Copa del Rey. Mientras, en el verano se disputó el primer Mundial de Clubes (que ganó el Chelsea) y Xabi Alonso llegó al banquillo del conjunto blanco.

Prólogo: cosas que no cambian (sea el año que sea)

Y en cosas que no cambian, sea el año que sea:

La vivienda sigue siendo un problema estructural con precios que continúan marcando récords

El coste de la vida también es cada vez mayor

España sigue otro ejercicio más sin Presupuestos (y ya van…)

Hasta 46 mujeres han sido asesinadas por violencia machista

Con todo, veamos un repaso, mes a mes, de lo que ha marcado 2025.

Enero: las tomas de posesión de Donald Trump y Nicolás Maduro, el decreto ómnibus o el alto al fuego entre Israel y Hamás

Tiene lugar la investidura de Donald Trump con nuevo presidente de Estados Unidos

Nicolás Maduro toma posesión como presidente de Venezuela, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición

El 15 de enero de 2025 se anunció el acuerdo de alto el fuego en la guerra de Gaza, entre Israel y todas las facciones palestinas para llevar a cabo un intercambio de prisioneros y un armisticio que pusiera fin al conflicto

El FC Barcelona gana la Supercopa de España, tras imponerse 2-5 al Real Madrid

El Gobierno aprueba el decreto ómnibus con prórrogas en diferentes ayudas como bonificación al transporte público, subsidios a personas afectadas por la DANA, prórroga del bono social eléctrico o la suspensión de desahucios

Donald Trump durante su investidura como presidente de Estados Unidos | Agencia EFE

Febrero: EEUU anuncia nuevos aranceles, se aprueba el nuevo SMI y Melody gana el Benidorm Fest

El BOE publica el nuevo SMI para 2025 que queda establecido en 1.184 euros, una cifra que supone 50 euros más al mes y 700 euros más al año

Donald Trump anuncia aranceles del 25% a productos de la Unión Europea

Melody gana el Benidorm Fest y se convierte en la representante de España en Eurovisión

Marzo: Ucrania lanza el mayor ataque aéreo contra Rusia, Israel rompe el alto al fuego en Gaza

Ucrania lanza su mayor ataque aéreo contra Rusia y bombardea Moscú con más de 300 drones. Los dispositivos han alcanzado territorio ruso y algunos de ellos se han acercado incluso a las afueras de Moscú

Los ataques israelíes de marzo y abril de 2025 en la franja de Granza fueron lanzados por sorpresa en la noche del 18 de marzo, poniendo fin de manera efectiva al alto el fuego pactado entre Hamás e Israel

Abril: muere el papa Francisco y el apagón histórico en España

El 21 de abril de 2025, el Vaticano anunció la muerte del papa Francisco. Ocurrió en su residencia de la Casa de Santa Marta a la edad de 88 años. La causa fue un derrame cerebral, que le provocó un coma y después un colapso cardiovascular irreversible

Durante la mañana del 28 de abril, España entera y parte de Portugal y Francia se vio sumida en un apagón histórico que duró hasta 12 horas. Los cortes de luz provocaron crisis severas en las telecomunicaciones y los sistemas de transporte

El FC Barcelona gana la final de la Copa del Rey al Real Madrid en un partido de locura (3-2)

Muere a los 89 años el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa

Calle durante el apagón eléctrico | Imagen libre de derechos

Mayo: habemus Papam, el FC Barcelona consuma el triplete nacional, Melody queda 24 en Eurovisión

Ciudad del Vaticano, 8 de mayo de 2025. Tras varios días de cónclave en la Capilla Sixtina, los cardenales reunidos en el Vaticano han elegido a Robert Prevost como nuevo Papa. El máximo representante de la Iglesia Católica ha elegido el nombre de León XIV

Se celebra el Festival de Eurovisión 2025 en el que Melody queda en el puesto 24, gana Austria y en segundo puesto quedó Israel

El FC Barcelona consuma el triplete nacional y gana La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid (2º) y 12 sobre el Atlético de Madrid (3º)

Xabi Alonso llega al banquillo del Real Madrid

El PSG gana la Champions League

El papa Leon XIV en una foto de archivo | Europa Press

Junio: el informe de la UCO del caso Koldo lleva a prisión a Santos Cerdán, Israel ataca a Irán, empieza el Mundial de Clubes

Según nuevas informaciones, el exasesor y persona de máxima confianza de José Luis Ábalos decidió -al saber que estaba siendo investigado- empezar a grabar conversaciones con dos personas de su máxima confianza: el propio Ábalos y Santos Cerdán. Así figura en el informe de la UCO en el que constan las grabaciones de Koldo que ponen en una posición muy delicada a Santos Cerdán.

El juez Leopoldo Puente ha decretado el ingreso incondicional en prisión para Santos Cerdán. Imputado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Israel ataca objetivos militares y nucleares de Irán y mata al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní

Empieza el primer Mundial de Clubes de fútbol

Alcaraz conquista Roland Garros en la final más larga de su historia

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. | Jesús Hellín / Europa Press

Julio: los disturbios de Torre Pacheco, la dimisión de Noelia Núñez, empieza una ola de incendios en parte de Cataluña y Andalucía

Los disturbios en Torre Pacheco se producen tras la brutal agresión sufrida el pasado miércoles por un vecino de la localidad, Domingo T.M. de 68 años, quien fue atacado por unos jóvenes.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y presidenta del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha anunciado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras la controversia generada por una información incorrecta

Un enorme incendio forestal en Cataluña dejó dos muertos y más de 6.000 hectáreas quemadas. También otros incendios en Andalucía obligaron al desalojo de decenas de vecinos

El Chelsea se convierte en el campeón del primer Mundial de Clubes, tras imponerse al PSG

Mueren el futbolista Diogo Jota y su hermano en un accidente de tráfico

Agosto: España en llamas, la desaparición de Mati Muñoz en Indonesia

Los incendios que asolaron buena parte de España en agosto baten un récord histórico: más de 344.000 hectáreas arrasadas

La extraña desaparición de la española Mati Muñoz de 72 años en Indonesia. Finalmente, su cuerpo fue encontrado sin vida en Lombok.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Novo incendios arrasa 850 hectáreas en Trevinca | Paco Sarria

Septiembre: la OPA fallida del BBVA al Sabadell, Begoña Gómez y un jurado popular, Sarkozy condenado a 5 años de cárcel

El Sabadell rechaza la opa del BBVA y aumenta la remuneración a los accionistas. La entidad ha comunicado a la CNMV la decisión y ha explicado que la evolución comercial y financiera en agosto "eran en línea con o mejor" de lo presupuestado.

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Sarkozy entra en prisión para cumplir su condena a cinco años por financiación irregular de su campaña de 2007

Muere Robert Redford a los 89 años

Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro de 2025

Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP

Octubre: el acuerdo de paz de Trump para Israel y Hamás, el robo en el museo del Louvre, Sánchez en la comisión Koldo del Senado

Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para la firma de la primera fase del plan de paz

El Louvre sufre un robo que estiman en 88 millones de euros

Tensa y reiterativa comisión Koldo: Sánchez admite que liquidó gastos en efectivo en el PSOE y tacha de "circo" la sesión

Amaia Montero anuncia la vuelta a La Oreja de Van Gogh

La UCO revela que el PSOE hacía pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo: "El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro"

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en una imagen de archivo. | EFE/Manuel Bruque

Noviembre: Rosalía nos llena de Lux, Ábalos entra en prisión y Carlos Mazón dimite

Rosalía publica su nuevo disco Lux, tres años después de Motomami

Una crisis de peste porcina se desata en Cataluña

José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en la prisión de Soto del Real por "riesgo extremo" de fuga. Santos Cerdán sale de prisión

Carlos Mazón dimite como president de la Generalitat valenciana por su gestión de la Dana un año después

El fiscal general es condenado por revelación de datos reservados a una multa de 12 meses e inhabilitación de dos años

Diciembre: elecciones extremeñas, el Gordo de Villamanín, muere Robe Iniesta

El PP de María Guardiola gana las elecciones en Extremadura y el PSOE se hunde a su peor resultado histórico en la localidad

Lío y división vecinal en Villamanín por la Lotería de Navidad

Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro e icono del rock español en las últimas décadas