La respuesta de Georgina Rodríguez a los comentarios en redes sobre su cuerpo: "Mi valor no depende de mi físico"

En un extenso texto compartido en Instagram, Georgina Rodríguez ha reconocido que las críticas sobre su cuerpo no son una novedad y que cada verano vuelve a convertirse en objeto de debate. "Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significa que sigo viviendo", ha escrito al inicio de su reflexión, reivindicando que el paso del tiempo y los cambios físicos forman parte natural de la vida.

La publicación llega después de que varias fotografías de sus vacaciones a bordo de un yate generaran numerosos comentarios en redes sociales sobre su físico. Ante las opiniones de quienes criticaban su aspecto y de quienes salían en su defensa, la influencer decidió romper su silencio con un mensaje en el que reivindica la aceptación del propio cuerpo y cuestiona los estándares de belleza que siguen marcando debate en redes sociales.

La respuesta de Cristiano Ronaldo

Rodríguez explica que los comentarios sobre su físico le hicieron reflexionar, especialmente porque parte de su carrera profesional está vinculada a la imagen. En este contexto, relata una conversación con su pareja, Cristiano Ronaldo, a quien se refiere como "Cris", en la que le confesó su preocupación por las críticas. Según cuenta, el futbolista le recordó que su valor va mucho más allá de su apariencia física y destacó aspectos como su faceta de madre, su personalidad y sus logros personales y profesionales.

Una enseñanza para sus hijas

La publicación también pone el foco en la educación de sus hijos, especialmente de sus tres hijas. Georgina asegura que uno de los valores que intenta transmitirles es que la autoestima no debe depender del físico ni de la opinión de personas desconocidas. En este sentido, defiende la importancia de fomentar una imagen corporal positiva y de construir la confianza personal sobre otros pilares distintos a la apariencia.

Otro de los aspectos centrales de su mensaje es su relación con el ejercicio físico. La modelo afirma que entrena porque le aporta bienestar, salud física y mental, disciplina y felicidad, y no con el objetivo de adelgazar o ajustarse a un determinado canon estético. "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo", señala, reivindicando el respeto hacia todas las etapas y transformaciones que experimenta el cuerpo.

Una crítica a los estándares de belleza tradicionales

Finalmente, Georgina cuestiona la existencia de un supuesto "cuerpo perfecto" y critica los estándares de belleza impuestos socialmente. Se pregunta quién decide cuál es el físico correcto y si la felicidad puede medirse por una talla, concluyendo que el verdadero éxito consiste en vivir en paz, cuidar la salud, disfrutar de la familia y las personas queridas y aceptar los cambios que acompañan el paso del tiempo.

Con este mensaje, la influencer se suma a un debate cada vez más presente en las redes sociales sobre la presión estética, la exposición pública y la necesidad de promover una visión más saludable y realista de la imagen corporal.