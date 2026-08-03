La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tiene fecha y lugar, según confirma la prensa internacional

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más famosas del mundo, ambos mantienen una relación desde 2016 y han formado una familia numerosa junto a sus cinco hijos. En las últimas semanas ambos han compartido varias fotografías en redes sociales disfrutando en familia de varios destinos después de la participación del delantero portugués en el Mundial de fútbol que finalizó el pasado 19 de julio con la victoria de España. Estas publicaciones han mostrado la unión familiar que existe entre ellos, en un momento en el que los rumores de boda no dejan de crecer.

Un compromiso anunciado hace un año

Las informaciones sobre el posible enlace llegan casi un año después de que Georgina Rodríguez hiciera público su compromiso a través de su perfil oficial de Instagram. La empresaria e "influencer" compartió una fotografía mostrando un espectacular anillo de diamantes junto al mensaje "Sí quiero. Eb esta y en todas mis vidas", confirmando así que ambos habían decidido dar un paso más en su relación.

La joya también acaparó la atención de expertos y seguidores. El anillo, protagonizado por un gran diamante de talla esmeralda, fue valorado por expertos e investigadores en una cifra que rondaría entre los cinco y los seis millones de euros, convirtiéndose en una de las piezas de compromiso más exclusivas entre las celebridades.

Una boda rodeada de expectación

A pesar de que Cristiano Ronaldo ha manifestado varias veces su intención de casarse con Georgina Rodríguez, la pareja siempre ha mantenido en privado los detalles de su relación. Por ello, pese a las informaciones publicadas por la prensa internacional sobre una inminente boda en Madeira, ninguno de los dos ha confirmado por el momento la fecha, el lugar ni ningún detalle sobre la celebración. Sus seguidores continúan expectantes a cualquier publicación en redes sociales que pueda confirmar uno de los acontecimientos más esperados de la vida de la pareja.