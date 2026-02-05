Refugiadas sobre el tejado de su coche: la Guardia Civil rescata a cuatro personas atrapadas en el cauce del río Genil

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas que se encontraban atrapadas en el cauce del río Genial, uno de los que más ha subido su caudal debido al paso de la borrasca Leonardo. El incidente ha ocurrido poco antes de las 20:00 horas en Huétor Tajar (Granada), según han informado los agentes.

Los ocupantes del vehículo se han visto obligados a subir al techo del coche para ponerse a salvo, después de que el vehículo quedara atrapado en el cauce, que en las últimas horas ha experimentado un gran aumento de su caudal debido a las intensas lluvias.

Para el rescate, que empezó en torno a las 19:54 horas y se alargó durante 40 minutos, se ha necesitado una pala excavadora que facilitó un ciudadano. Fue la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia quien localizó a los ciudadanos y los rescató. Afortunadamente, las cuatro personas se encuentran en perfecto estado.

Los servicios de emergencias no habían visto nunca nada igual a nivel global

Esta es una de las casi 9.000 incidencias que se han registrado en Andalucía debido a los efectos de la borrasca Leonardo. En palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "los servicios de emergencias no habían visto nunca nada igual a nivel global", ha asegurado en La Brújula.

Además, hay casi 7.000 personas desalojadas, entre ellas los 1.500 habitantes de Grazalema, que ya están reubicados en Ronda y en casas de sus familiares. También se han desalojado los municipios cordobeses de la cuenca del río Guadalquivir, incluida la capital, debido a que el río se encuentra en nivel rojo.

Se reanudan las clases, excepto en Grazalema y Ronda

En cuanto a las clases, que se habían suspendido durante los últimos dos días, retomarán su actividad presencial este viernes 6 de febrero, excepto en Grazalema y Ronda, tal y como ha confirmado primero el presidente andaluz en La Brújula y posteriormente el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta de X.

Por el momento, no se tienen que lamentar daños personales, aunque la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga se ha suspendido hasta mañana, debido a las difíciles condiciones. Otras siete personas han resultado heridas -tres niños en Murcia tras caerse la chapa del tejado del colegio, un hombre de 30 años en Segovia al caerse un muro, una mujer ha sido trasladada al hospital en Valencia tras caerse un ventanal y otra ha sido atendida por contusiones en el brazo-.