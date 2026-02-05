BORRASCA LEONARDO

Refugiadas sobre el tejado de su coche: la Guardia Civil rescata a cuatro personas atrapadas en el cauce del río Genil

El temporal deja casi 7.000 desalojados y 9.000 incidencias solo en Andalucía. Además, siete personas heridas y una persona desaparecida.

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: Andalucía, Extremadura y Madrid en alerta, carreteras cortadas en toda España...

Juanma Moreno, sobre los efectos de la borrasca Leonardo: "Los servicios de emergencia no recuerdan nada parecido a nivel global"

Nerea Pardillo | Agencias

Madrid |

La Guardia Civil rescata a cuatro personas atrapadas en el cauce del río Genil
Guardia Civil

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas que se encontraban atrapadas en el cauce del río Genial, uno de los que más ha subido su caudal debido al paso de la borrasca Leonardo. El incidente ha ocurrido poco antes de las 20:00 horas en Huétor Tajar (Granada), según han informado los agentes.

Los ocupantes del vehículo se han visto obligados a subir al techo del coche para ponerse a salvo, después de que el vehículo quedara atrapado en el cauce, que en las últimas horas ha experimentado un gran aumento de su caudal debido a las intensas lluvias.

Para el rescate, que empezó en torno a las 19:54 horas y se alargó durante 40 minutos, se ha necesitado una pala excavadora que facilitó un ciudadano. Fue la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia quien localizó a los ciudadanos y los rescató. Afortunadamente, las cuatro personas se encuentran en perfecto estado.

Los servicios de emergencias no habían visto nunca nada igual a nivel global

Esta es una de las casi 9.000 incidencias que se han registrado en Andalucía debido a los efectos de la borrasca Leonardo. En palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "los servicios de emergencias no habían visto nunca nada igual a nivel global", ha asegurado en La Brújula.

Además, hay casi 7.000 personas desalojadas, entre ellas los 1.500 habitantes de Grazalema, que ya están reubicados en Ronda y en casas de sus familiares. También se han desalojado los municipios cordobeses de la cuenca del río Guadalquivir, incluida la capital, debido a que el río se encuentra en nivel rojo.

Se reanudan las clases, excepto en Grazalema y Ronda

En cuanto a las clases, que se habían suspendido durante los últimos dos días, retomarán su actividad presencial este viernes 6 de febrero, excepto en Grazalema y Ronda, tal y como ha confirmado primero el presidente andaluz en La Brújula y posteriormente el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta de X.

Por el momento, no se tienen que lamentar daños personales, aunque la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga se ha suspendido hasta mañana, debido a las difíciles condiciones. Otras siete personas han resultado heridas -tres niños en Murcia tras caerse la chapa del tejado del colegio, un hombre de 30 años en Segovia al caerse un muro, una mujer ha sido trasladada al hospital en Valencia tras caerse un ventanal y otra ha sido atendida por contusiones en el brazo-.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer