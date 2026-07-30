La reflexión de Soto Ivars sobre el parto: "Son un atraso, parece mentira que siga naciendo la gente así"

El periodista, escritor y colaborador de Por fin compartió una reflexión en X cuestionando la labor de los partos. Este comentario surgió después de que una amiga de Soto Ivars diese a luz después de horas de labor y tras un parto por cesárea.

La publicación generó una oleada de respuestas, muchas de ellas críticas con las palabras del periodista. Numerosos usuarios consideraron que su reflexión resultaba desafortunada y le reprocharon la forma en la que se había referido al parto.

Soto Ivars responde con ironía

Lejos de dar por zanjada la respuesta, Soto Ivars continuó publicando mensajes sobre el asunto. En uno de ellos, el periodista recurrió al humor, al proponer en tono irónico que los bebés fueran "solubles", de manera que bastara con echar "polvos en un vaso de agua y que salga el crío", rematando su comentario con que sería "algo más moderno".

Las críticas continuaron sucediéndose durante las horas posteriores y el periodista volvió a responder a aquellos que habían reaccionado a su publicación en un nuevo mensaje, en el cual afirmó que le sorprendía que en "pleno 2026" todavía hubiera personas que se tomaran "a pecho" uno de sus tuits. También calificó de "cavernícolas" a quienes se habían sentido ofendidos por sus palabras.