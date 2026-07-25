Las recomendaciones del Gobierno a los ciudadanos ante el humo de los incendios de Ávila y Madrid: "Supone un riesgo para la salud"

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado un post en su cuenta de la red social 'X' con una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos ante los incendios que están afectando a la región, entre las que se encuentran evitar el ejercicio al aire libre y valorar el uso de mascarilla en caso de tener que salir al exterior.

Los incendios en el territorio madrileño continúan activos y han provocado el desalojo de población en varias localidades y el confinamiento en otras tantas, según han informado este sábado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid.

Por ello, se ha recomendado además permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas; proteger a niños, mayores y personas con problemas respiratorios; mantenerse hidratado y beber agua frecuentemente; y solicitar atención sanitaria en caso de problemas al respirar, dolores de pecho o toses persistentes. Asimismo, Emergencias Madrid ha recordado proteger los ojos y la piel y ha instado a usar manga larga.

Sanidad pide no permanecer al aire libre en Madrid por la mala calidad del aire

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido permanecer al aire libre por la mala calidad del aire de la zona cercana a los incendios, que "no es buena", con valores de PM2'5, es decir, con partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

García ha asegurado en una publicación en su cuenta de la red social X que estos valores se encuentran "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios, entre ellos la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la ministra reclama a la ciudadanía que busque atención sanitaria si se nota problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire. Del mismo modo, pide prestar especial atención a las personas vulnerables a tu alrededor, al tiempo que pide mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Las recomendaciones del Gobierno