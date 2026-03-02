¿Quieres ser astronauta por un día y vivir la gravedad cero? Te explico cómo conseguirlo

El sueño de convertirse en astronauta es compartido por muchos escolares, pero llegar a serlo es privilegio de unos pocos. La formación necesaria es muy exigente, tener un buen estado físico es imprescindible y la selección de las agencias espaciales es tan estricta que muy pocos llegan a la meta. De ellos, sólo unos elegidos podrán finalmente ver la Tierra desde fuera.

En un intento de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de los estudiantes -no todo en las tecnologías del espacio es vestir el traje de astronauta- el Ministerio de Ciencia ha lanzado el programa pionero "Astronauta por un día" que permitirá a 25 jóvenes de entre 16 a 22 años (estudiantes de primer y segundo curso de Bachillerato matriculados en centros docentes españoles más cinco plazas para estudiantes de Grado de una enseñanza universitaria oficial STEM) participar en una jornada de formación que culminará en un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad en la Base Aérea de San Javier, en Murcia, los días 5 y 6 de mayo.

Los elegidos asumirán además el compromiso de participar de forma activa en labores de divulgación y sensibilización convertidos en embajadores del espacio de la Agencia Espacial Española para contribuir a la difusión del conocimiento científico y tecnológico.

Instrucciones para inscribirse

¿Qué hay que hacer? Lo primero es leer las bases de participación que figuran en la web a través de este enlace.

Los aspirantes deberán rellenar la inscripción online y enviar un vídeo breve de máximo 45 segundos para estudiantes de bachillerato y de máximo 60 segundos para universitarios. Los primeros deberán incluir presentación, motivación, interés por el espacio y una breve propuesta como futuros embajadores de la AEE. Los segundos presentación, motivación, interés por el espacio y una explicación de cómo su formación puede contribuir al avance de las actividades espaciales y generar beneficios para la sociedad. Asimismo, podrá abordar posibles experimentos o líneas de investigación en condiciones de ingravidez relacionadas con su especialidad, junto con una breve propuesta de su papel como futuro embajador de la AEE.

Todos los participantes deberán además superar un reconocimiento médico obligatorio en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que incluirá un electrocardiograma y valoración de aptitud médica para el vuelo parabólico.

Las inscripciones pueden hacerse desde el 3 al 16 de marzo.