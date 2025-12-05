Qué supermercados abren durante el puente de diciembre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl

Con la llegada del puente de diciembre, hay quienes dejan sus compras para los días libres, en este caso, para los días festivos. Pero son muchas las tiendas y los supermercados que cierran sus puertas de cara al puente o, en cambio, están los que modifican su horario de apertura.

Este año, al haber caído el puente en fin de semana y siendo el sábado festivo nacional, son varias las cadenas de supermercados que han cambiado el horario. Por lo que es importante que, aquellos que vayan a realizar sus compras navideñas, tengan en cuenta cómo se establecen los horarios.

Los horarios de Mercadona durante el puente

Pese a que el supermercado valenciano tenga una clara política de horarios abriendo de lunes a sábado hasta las 21:30, este puente hará una excepción para evitar tres días seguidos de cierre. En esta ocasión, Mercadona abrirá sus puertas el sábado 6 de diciembre en su horario habitual y en todo el territorio nacional. Aunque, como es normal en Mercadona, el domingo permanecerá cerrado y el lunes, también festivo nacional, respetará el día de fiesta.

El horario que tendrá Lidl en el puente de diciembre

Por su parte, Lidl abrirá sus puertas, como es habitual, de 9:00 a 22:00 de lunes a sábado, por lo que la mayoría de los supermercados sí que abrirán el sábado 6 de diciembre. En cambio, de cara al lunes 8, pese a ser festivo, Lidl abrirá algunos de sus establecimientos, aunque en horario reducido. Lo más seguro, según la empresa, es consultar el localizador de supermercados para saber qué tiendas abren durante el segundo festivo.

Horario de Carrefour el 6 y 8 de diciembre

Carrefour y todas sus variantes (Hipermercado, Market, Express, City, Contact y Bio) abrirán ambos días, tanto el 6 como el 8 de diciembre y, según la empresa, en horario completo. Sus centros Express, al abrir todos los días del año, también tendrán apertura durante todo el puente en función de la ciudad. Aunque, como avisa Carrefour, algunas tiendas pueden tener horarios reducidos, por lo que recomiendan consultarlos en su buscador. El lunes, aunque estarán abiertos la mayoría de los hipermercados, algunos lo harán en horario reducido, especialmente los locales más pequeños.