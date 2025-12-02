Viajar en el puente de diciembre: qué y cómo reclamar si tu vuelo, tren o autobús se retrasa o cancela

El puente de diciembre ya está aquí y muchas personas aprovecharán para irse de viaje, tanto fuera como dentro de España. Para los destinos más largos, las personas optarán por el avión, el tren o el autobús, aunque se enfrenten a la posibilidad de sufrir un retraso en la hora de salida o llegada, o incluso, a una cancelación de última hora.

En estos casos, cabe recordar que los usuarios pueden reclamar a las compañías su dinero y que estas están obligadas a abonarlo. Wonder Woman, en el programa Por Fin, ha expuesto los casos en los que los consumidores pueden presentar una reclamación a la compañía y qué pueden obtener a cambio.

Avión

Los usuarios pueden reclamar a las compañías lo siguiente:

Retraso a partir de las dos horas: el pasajero tiene derecho a asistencia, además la compañía está obligada a darle de comer y beber en el aeropuerto. Si la compañía no lo hace, el viajero tiene que guardar el ticket para reclamar después el dinero que se haya gastado. Si el retraso, además, supera una noche, la compañía tiene que pagar el alojamiento.

: además de la compensación económica correspondiente, tiene derecho al reembolso completo del billete en función de la parte no efectuada, es decir, ida y vuelta, si no ha salido de su destino, o solo vuelta. Cuando el vuelo se cancela por incidencias técnicas: la compañía debe reembolsar el precio del billete en un máximo de siete días. En muchas ocasiones ofrecen un bono para gastar en otro viaje, pero el pasajero no está obligado a aceptarlo y puede pedir el dinero. Además, si la persona afectada tiene un vuelo en conexión, la compañía debe ofrecer una alternativa para llegar de la forma más rápida posible.

Tren

En el caso del tren, no se tiene en cuenta la salida, sino el retraso que acumulas cuando llegas a destino.

Renfe : en los servicios comerciales (AVLO, AVE, Alvia, Intercity …) si el retraso supera los 60 minutos, la compañía devuelve la mitad del billete; si el retraso es superior a 90 minutos, devuelve el 100%.

Avant : si el retraso supera los 15 minutos de retraso, devuelve la mitad del billete; si supera la media hora, el 100%.

Media distancia: si el retraso es de 15 min, la compañía devuelve el 25% del billete; si es de media hora, el 50% y si supera la hora, el 100%.

Autobuses

Los retrasos y cancelaciones se rigen por una normativa europea que regula los trayectos superiores a los 200 kilómetros:

Cancelación o retraso superior a los 90 minutos (hora y media): la compañía tiene que ofrecer aperitivos, comida o bebida. Si la espera se alarga durante la noche, debe ofrecer alojamiento por un valor de 80 euros.

Cancelación o retraso superior a las dos horas : la compañía debe ofrecer dos alternativas, el reembolso completo del billete en un máximo de 14 días o una alternativa de viaje en otros medios que sea comparable al viaje original. Si la compañía no ofrece ninguna de estas opciones, el cliente puede pedir, además del reembolso, una indemnización por valor del 50% del billete.

: la compañía debe ofrecer dos alternativas, el reembolso completo del billete en un máximo de 14 días o una alternativa de viaje en otros medios que sea comparable al viaje original. Si la compañía no ofrece ninguna de estas opciones, el cliente puede pedir, además del reembolso, una indemnización por valor del 50% del billete. Avería: si el autobús sufre una avería, la empresa está obligada a proporcionar otro transporte hasta el destino final.

En cualquiera de los casos, lo importante es que la persona afectada guarde todo (billetes, tickets) para poder justificarlo correctamente a la hora de presentar la reclamación a la empresa correspondiente.