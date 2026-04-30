Qué supermercados abren o cierran el 1 y 2 de mayo: horarios de Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA o Lidl el puente

Con motivo de la festividad nacional del 1 de mayo y del festivo autonómico del día 2 en la Comunidad de Madrid, muchas cadenas de supermercados modificarán sus horarios durante el puente. Esta es una de las dudas más repetidas y más recurrentes de los consumidores cada vez que se acercan días festivos.

Por ello, esta completa lista refleja los horarios en los que los supermercados abrirán sus puertas a los clientes durante el puente de mayo.

Mercadona: qué días abre y cierra durante el puente

El supermercado valenciano cerrará sus puertas el 1 de mayo en todo el país. Y, en el caso de la Comunidad de Madrid, mantendrá el cierre o reducirá horarios el 2 de mayo (festivo regional). Es por eso que, en el caso del sábado 2, lo mejor es consultar el horario de su Mercadona habitual.

Carrefour: horarios y aperturas en los festivos

Carrefour no abrirá sus puertas el 1 de mayo en sus grandes superficies, aunque en algunos formatos de la cadena (Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour BIO...) sí podrán operar. No obstante, Carrefour tiene la opción en su página web de acceder al buscador de tiendas, en el que el cliente puede acceder a su tienda más cercana y verificar los horarios específicos, también en el caso de los madrileños durante el 2 de mayo.

Alcampo: así funcionarán sus hipermercados en el puente de mayo

El supermercado Alcampo cerrará el 1 de mayo aunque, pese a ser festivo regional, el 2 de mayo sí abrirá en la capital. Los domingos y festivos, el horario de este supermercado tiende a reducirse, cerrando a las 21:00 o, incluso, a las 20:00. Por ello, el centro recomienda consultar el horario del centro específico en su web para confirmar sus horarios.

Lidl: qué supermercados abrirán

Este supermercado también bajará su persiana en todo el país durante el viernes 1 de mayo. Por su parte, en la Comunidad de Madrid podrían optar por recibir a sus clientes con horario a media jornada en algunos puntos de la comunidad. Se recomienda, al igual que en el caso de otros supermercados, consultar sus horas de apertura.

Aldi: horarios especiales y aperturas en el festivo de mayo

Al igual que Lidl, Aldi también cerrará sus puertas el 1 de mayo en todo el país y, en el caso del 2 de mayo en Madrid, podría hacerlo en algunos puntos de la comunidad o, incluso, abrir a media jornada.

Supermercados Día: qué tiendas estarán cerradas el 1 y 2 de mayo

En el caso del supermercado Dia, algunos centros permanecerán inoperativos durante el 1 de mayo. Aunque cabe recordar que se pueden consultar los horarios en su página web, ya que, por parte de Madrid, hay centros en los que sí estarán subidas sus persianas. Lo mismo ocurre el 2 de mayo, que, dependiendo de la zona y el centro, podrá permanecer abierto, aunque con horario reducido.