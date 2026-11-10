Qué sabe TikTok sobre el uso que los pedófilos hacen de su plataforma "Son perfectamente capaces de hacer una red para niños"

La presencia de cuentas de pedófilos que comparten e intercambian contenido de pornografía infantil en TikTok ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales. Una investigación de Maldita.es ha detectado numerosas cuentas que operan con aparente impunidad en esta red social, pese a las advertencias previas sobre este tipo de prácticas.

En una entrevista en Más de uno, de Onda Cero, el periodista y analista Nacho Torreblanca ha denunciado que TikTok conoce los problemas que existen en su plataforma y que, pese a ello, no ha adoptado las medidas necesarias para impedirlos.

"El problema de todo esto es que la plataforma lo sabe. Sabe que sus diseños son adictivos, sabe que generan estos problemas, sabe que hay menores dentro y sabe que hay pedófilos en ella y que la usan", ha señalado Torreblanca, que considera que la empresa no puede alegar desconocimiento.

Los códigos que utilizan para intercambiar pornografía infantil

La investigación de Maldita.es no sería el primer aviso sobre la utilización de TikTok para distribuir este tipo de material. El mismo Torreblanca ha recordado que el pasado mes de mayo ya se alertó de cómo algunos usuarios utilizaban códigos para intercambiar pornografía infantil sin levantar sospechas.

Entre ellos figura el código CP, término que muchos usuarios traducían como cheese pizza, es decir, pizza de queso. De esta forma, se publicaban mensajes en los que se ofrecían fotografías de menores a cambio de otras imágenes o material de este tipo mediante esta terminología.

Torreblanca ha criticado que TikTok haya respondido a la investigación de Maldita.es acusando al medio de no facilitarle los datos de las cuentas investigadas. A su juicio, esta explicación resulta contradictoria con las advertencias que la compañía ya había recibido meses antes.

Las advertencias de Bruselas y la posibilidad de suspender TikTok

El analista también ha recordado que TikTok está bajo la vigilancia de la Comisión Europea por diferentes aspectos de su funcionamiento. Entre ellos, sus diseños adictivos, la configuración de las cuentas de menores y los efectos de su algoritmo.

En este contexto, ha defendido que las grandes plataformas tienen obligaciones regulatorias especiales y que las administraciones deben actuar cuando no cumplen con la legislación.

No obstante, Torreblanca considera que llegar a suspender una red social no debería ser la única solución. En su opinión, TikTok tiene capacidad técnica para crear un entorno seguro para los menores sin necesidad de excluirlos de la plataforma.

"Son perfectamente capaces de hacer una red social en la que puedan estar los menores. Igual que tenemos un canal de televisión para niños. No es ningún misterio informático", ha afirmado.

Para Torreblanca, el problema no es tecnológico, sino económico: "Es simplemente la avaricia a costa de la salud de los menores". El periodista ha denunciado que la monetización de los daños provocados por estas plataformas se ha convertido en parte de su modelo de negocio.