Qué se sabe de la situación de Reyes Rigo, la española de la flotilla que se quedó detenida en Israel

Nueve días después del asalto israelí en aguas internacionales a la flotilla humanitaria con destino a Gaza, la situación de Reyes Rigo preocupa y moviliza a familiares, compañeros de misión y representantes políticos. Rigo, dedicada a la acupuntura y con trayectoria humanitaria internacional, permanece bajo custodia de las autoridades israelíes acusada de "haber mordido a una funcionaria durante un examen médico en la prisión de Ketziot".

El Tribunal de Beerseba ha extendido su detención hasta este miércoles mientras prosigue la investigación. El Ministerio español de Exteriores insiste en que no cejará en su protección consular hasta que la ciudadana mallorquinavuelva a casa.

Circunstancias de la detención

La versión oficial israelí sostiene que Reyes Rigo fue arrestada tras agredir a la funcionaria, quien sufrió "lesiones leves" durante un reconocimiento médico en prisión. La ciudadana española fue trasladada a la comisaría de Segev Shalom en la región del Néguev para ser interrogada. Desde la organización Adalah, que representa legalmente a los detenidos, se denuncia que Rigo continúa en prisión sin acceso a expediente judicial y que existen indicios de maltrato y prolongación injustificada de la detención.

Reacción de España y colectivos

El Gobierno español, a través del ministro José Manuel Albares, asegura que mantiene la protección consular y reclama la liberación de Rigo, respaldado por exigencias públicas de representantes como la vicepresidenta Yolanda Díaz y el portavoz de Podemos Baleares. Diversos colectivos sociales y familiares consideran que la acusación responde a una situación de violencia y estrés sufrida por los activistas, quienes han denunciado técnicas de maltrato y violaciones de derechos humanos.

Perfil y declaraciones de la activista

Reyes Rigo, de Palma de Mallorca y profesional de la acupuntura, viajó en el barco Adara con la motivación de ofrecer ayuda humanitaria y como "acto de resistencia y dignidad". En declaraciones previas, afirmó: "El silencio es complicidad, y alzar esta voz colectiva es un acto de humanidad. Porque la solidaridad entre los pueblos es una fuerza histórica".

La activista no está afiliada a partidos políticos, pero ha cooperado en iniciativas de ayuda y denuncia internacional desde hace años.

Próximos pasos

El futuro inmediato de Reyes Rigo depende de la evolución de la investigación judicial israelí y de la presión diplomática española. Diferentes organizaciones piden su "liberación inmediata" mientras el Gobierno asegura vigilancia y acompañamiento consular hasta su regreso. La situación se mantiene en seguimiento a la espera de la resolución del tribunal de Beerseba.