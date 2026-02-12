¿Qué puedo hacer si a mi compañero de trabajo le apesta el aliento? Jorge Freire resuelve un nuevo dilema

El puesto de trabajo es un lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y tejemos relaciones, en ocasiones muy estrechas. El dilema que le han enviado a Jorge Freire trata precisamente de la relación entre dos compañeros de trabajo que puede verse fracturada debido a un problema de higiene.

Querido Jorge:

Me llamo Silvia y vivo atrapada en un dilema que no aparece en los manuales de convivencia laboral. Yo trabajo con Paco, mesa con mesa, a mi lado. Y Paco tiene una halitosis severa, terrorífica. Pero no es solo eso. Es también la manera en la que Paco se aproxima al mundo… Paco tiene la inexplicable costumbre de arrimarse para hablar. No acercarse un poco, no. Paco invade. Se pega. Da un paso adelante cuando tú das uno atrás. Lo esperable sería que hablase en tono confidencial, a susurros, pero no. Encima habla muy alto y, mientras articula con pasión, salpica. No a propósito, pero sí de forma constante.

El problema es que Paco no es cualquiera. Paco es compañero de oficina desde hace años. Años duros. Cuando hubo despidos, nos apoyamos. Cuando no pagaban a tiempo, nos apoyamos. Cuando nos obligaron a rehacer proyectos desde cero, nos apoyamos. Paco me ha cubierto, me ha defendido. Y ahora me acompaña demasiado cerca.

Hay además un matiz que lo vuelve todo mucho más delicado. Paco está en una fase especialmente sensible. Llora con facilidad, y cualquier crítica o comentario negativo se le clava en lo más hondo. Está la cosa como para decirle que le huele el aliento a animal muerto.

Ya no puedo más. Porque aquello no es hablar: es un chaparrón, París con aguacero, una llovizna que se convierte en borrasca, una vaharada pestilente. Así que te pregunto, Jorge: ¿se lo digo o me callo? ¿Existe una forma humana y digna de explicarle a un amigo que lo quieres, que lo respetas… pero que necesitas tenerlo a tres metros como poco?

Silvia

Jorge Freire ha tachado este dilema que le ha presentado Silvia como "inhumano" y se ha mostrado comprensivo a la hora de tratar de entender las causas de su halitosis. Por otra parte, le ha venido a la memoria una frase del que fuera su profesor cuando estudiaba la carrera de filosofía , Ángel Gabilondo, actual defensor del pueblo.

Freire ha criticado la obsesión por la limpieza de Silvia y ha invitado a Silvia a mancharse: "El buen pastor huele a oveja". El filósofo ha recordado que la vida no es una vitrina.

Begoña ha vuelto a incidir en que el problema de Paco no son los escupitajos, sino la halitosis. Para Alsina, la solución es que Silvia también empiece a escupir a Paco, para compensar la balanza. Freire ha terminado defendiendo a Paco, "la víctima de esta historia" y se ha abierto a escuchar a su opinión. No obstante, Alsina ha recordado que en este caso Silvia es la oyente de Más de uno "paco no sabemos", por lo tanto, tienen que estar de su parte.