¿Qué pasará en primavera en España con la evolución del coronavirus? Rafael Bengoa lanza su predicción

Rafael Bengoa, experto en gestión sanitaria y exconsejero de Sanidad del País Vasco, cree que el virus del coronavirus todavía no ha terminado de evolucionar, que Ómicron no es el fin, que la COVID-19 vino para quedarse y que, para poder adelantarnos a la imprevisibilidad del virus, lo más sensato es aumentar la capacidad del sistema de salud y crear condiciones favorables en las aulas para evitar contagios entre niños. Así lo ha afirmado a una entrevista concedida al Diario As.

Situación de la atención primaria

Bengoa afirma que unos datos de incidencia tan altos implican que ya no se puede seguir testeando y rastreando como antes porque la atención primaria no tiene la capacidad para asumir ese volumen de rastreo. "Tampoco la tendría el ejército, si es que subimos al ejército a rastrear como rastreadores, como se ha hecho en otro momento. Por lo tanto, este indicador, con una variante tan contagiosa, ya no nos sirve" asegura.

Considera que el indicador fundamental ahora es aquel que tienen que ver con el sistema de salud:

El número de hospitalizaciones.

La gente en UCI.

La mortalidad.

Esos son los indicadores que nos dicen qué es lo que está pasando, y suelen ocurrir unas dos semanas después de la infección. "Está volviendo a pasar con Ómicron, en especial entre las personas mayores y los no vacunados, que son la mayoría de las personas ingresadas" asegura.

¿Cuando pasará el coronavirus de pandemia a endemia?

"Hay mucha gente que piensa que de repente, pasado un día concreto, estamos en fase endémica. Los virus no hacen eso. Todavía estamos en pandemia" afirma. Asevera que los virus no se detienen con un bombardeo, se detienen despacio, con brotes que tendremos que seguir controlando. Cree que serán brotes controlables porque hay mucha inmunidad en el país, pero no hay que pensar que endemia quiere decir desaparición y erradicación del virus, sino que se queda con nosotros.

Sobre la posible aparición de una nueva variante

Rafael Bengoa considera que no siempre un virus más transmisible es menos virulento. "En este caso hemos tenido suerte porque al virus le ha interesado más la faceta de transmisión, pero eso no es automático. Hemos tenido suerte con este escenario y eso es positivo, pero el virus todavía no se ha acabado de definir. No se ha acabado su evolución y su adaptación a nosotros no está acabada. Desde el principio de la pandemia hemos tenido cuatro o cinco variantes que nos han impactado muchísimo y otras que parecía que lo iban a hacer y finalmente no ha sido así. Hay que esperar que el virus siga intentando evolucionar para ser más y más infeccioso" afirma al Diario As.

"Lo que tenemos que hacer es lo que no hemos hecho en esta sexta ola y en las anteriores, pero sobre todo en la sexta, que es crear capacidad para manejar lo inesperado. Si hago el símil con el fútbol, los entrenadores tienen en el banquillo capacidad para lo inesperado. Si les va mal el primer tiempo, pues mueven ficha. Y esto es importante. Esto no lo tenemos contra Ómicron. Por lo tanto, como no sabemos si habrá otra variante, lo que hay que hacer es prepararnos para esa eventualidad" cuenta.

¿Cómo estaremos en primavera?

"El virus no ha acabado de evolucionar y además le estamos haciendo la vida difícil" afirma el experto. Por lo tanto, como no se ha definido todavía el virus de forma completa, cree que vamos a entrar en fase endémica, probablemente en la parte final de la primavera.

"En esos momentos va a haber ya llamadas claras de quitar mascarillas en interiores y exteriores y volver a muchísima normalidad. Para mí lo más importante es, una vez sepamos que hay una estabilización controlada del virus en forma endémica, que no podemos controlar y que todavía nos puede volver a sorprender, crearía ya, en febrero, esa capacidad que estaba comentando contra lo inesperado. Uno no tiene que decir 'bueno, venga, nos quitamos las mascarillas, todo el mundo es libre'. Para eso, las administraciones tienen que preparar un plan B" considera Bengoa en la entrevista.

¿Se puede decir que la vacunación ha sido tan exitosa como se esperaba?

"Ha sido espectacularmente exitosa. Lo ha sido para la mayoría de los españoles que se han infectado, para no ser hospitalizados, no estar en una UCI o no morir. Es decir, el aspecto neutralizante de la vacuna. Hay una cosa que no se ha entendido bien en España, la vacuna no es un escudo en el sentido de que tú no te infectas con Ómicron, porque la variante consigue pasar esa barrera parcialmente. Pero una vez que estás infectado, la vacunación neutraliza el efecto del virus. Cuando ya tengamos, esperemos este año, la vacuna esterilizante, podremos decir que tenemos un escudo a la infección y también a la neutralización" afirma.