Qué pasa con Óscar Freire: de su desaparición en 2025 a su detención por presunto maltrato y posterior condena por vejaciones

Óscar Freire ha vuelto a ser noticia, aunque en esta ocasión por una denuncia de su expareja que ha acabado con un delito leve de vejaciones. En un juicio rápido que ha finalizado en acuerdo, el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, en Cantabria, ha impuesto al exciclista español la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer a menos de 200 metros durante seis meses, además de nueve días de localización permanente.

Freire reconoció los hechos y admitió la pena solicitada por la fiscalía, a la que se adhirió la acusación particular que ejercía su expareja. Según la sentencia, a la salida de la misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su mujer con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral".

Poco después, en un comunicado conjunto del exciclista y su expareja Laura Cobo, aseguran que "parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden con la realidad de los hechos" y piden que se respete la presunción de inocencia, al mismo tiempo que afirman que el asunto no debería ser objeto de "interés público".

De su 'no desaparición' en 2025 a la última polémica de Óscar Freire

Este hecho se produce poco más de un año después de conocerse que el exciclista se había ausentado durante dos días de su domicilio, una ausencia que denunció su propia mujer. No obstante, Freire apareció horas después y pidió respeto para su intimidad ante la trascendencia que había cobrado la noticia de una posible desaparición del ciclista en los medios de comunicación.

En aquel entonces, febrero de 2025, Freire defendió que se trataba de un "asunto estrictamente personal", por lo que el tema quedó ahí. Posteriormente, durante la celebración de la Vuelta Ciclista a España, Freire volvió al ojo del huracán al calificar de "perroflautas" a los manifestantes que protestaban durante la carrera por la situación en Palestina y los ataques de Israel.

"De esta manera no se puede correr. Al final, son los típicos perroflautas que van a todas y lo único que buscan son peleas", llegó a decir Óscar Freire, pronunciando unas palabras que se hicieron virales y que provocaron muchas reacciones de todo tipo en redes sociales.