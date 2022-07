Qué pasa si no he cotizado lo suficiente para cobrar la pensión cuándo me jubile

He cotizado 10 años, ¿tengo derecho a pensión? Es muy probable que esta pregunta te resulte muy familiar. Es posible que no te afecte directamente a ti, pero sí a un conocido a un familiar tuyo.

Si no has cotizado o, por el contrario, has realizado una cotización incompleta, es posible que puedas percibir una pensión no contributiva. Esta alternativa permite que todos los ciudadanos mayores disfruten de las ayudas económicas públicas y puedan dejar de trabajar. Pero ya os adelantamos que no son demasiado generosas.

Es importante recordar que la prestación contributiva de jubilación está disponible para todas aquellas personas que han cotizado al menos 15 años. Pero ¿qué ocurre con quienes no cumplen estos requisitos? Para que estas personas no queden desprotegidas, pueden acceder a una pensión no contributiva.

Respondiendo a la pregunta “he cotizado 10 años, ¿tengo derecho a pensión?”, la respuesta es sí. Sí se tiene derecho, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para acceder a la modalidad no contributiva:

Tener 65 años o más.

o más. Aunque resulte obvia, no tener derecho a una prestación de jubilación contributiva .

. Ser residente español y haber estado al menos 10 años en el país .

y haber estado al menos . Cumplir con los requisitos de carencia de ingresos : no superar los 5.899,60 euros anuales.

: no superar los 5.899,60 euros anuales. Y, por último, no recibir ningún otro tipo de pensión o ayuda económica (Ej.: pensiones de invalidez, pensiones asistenciales…).

¿Cuánto se cobra por la pensión no contributiva en España en 2022?

Pensión no contributiva íntegra : 5.899,60 € al año (421,40 €/Mes).

: 5.899,60 € al año (421,40 €/Mes). Pensión no contributiva mínima : 1.474,90 € al año (105,35 €/Mes).

: 1.474,90 € al año (105,35 €/Mes). Pensión no contributiva íntegra + incremento 50 %: 8.849,40 € al año (632,10 €/Mes).

Por otro lado, si más de un beneficiario de pensión no contributiva conviven en el mismo hogar, la pensión se dividirá de la siguiente forma:

2 beneficiarios: 5.014,16 € al año (358,19 €/Mes) .

. 3 beneficiarios: 4.719,68 € al año (337,12 €/Mes).

Con toda esta información ya sabes cuáles son los requisitos obligatorios, cuántos años hay que cotizar para tener derecho a la pensión mínima y cuánto cotizarás según tu situación. Con importes mensuales muy bajos, la mejor recomendación que podemos hacerte es la de que te prepares y no dependas solo del Estado para determinar tu futuro económico.