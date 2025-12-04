Qué pasa con el Benidorm Fest 2026 tras la renuncia de España a Eurovisión

La retirada de España de Eurovisión 2026 tras la confirmación de la participación de Israel ha generado una gran incógnita: ¿qué ocurrirá con el Benidorm Fest, el certamen que desde 2022 sirve como preselección oficial para escoger al representante español en el festival europeo? La respuesta llegó pocas horas después y despeja cualquier duda.

El presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la salida de Eurovisión no afectará al futuro del Benidorm Fest, que continuará celebrándose en 2026 pese a la ruptura con la UER. Es más, la corporación pública afirma que reforzará su apuesta por el evento musical.

"RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular", ha escrito López en sus redes sociales.

RTVE rompe con Eurovisión pero mantiene su festival

La decisión de abandonar Eurovisión llegó este jueves, después de que la UER confirmara que Israel participará en la edición de 2026, que se celebrará en Austria. La votación ha dejado 738 apoyos, 264 votos en contra y 120 abstenciones, sin que prosperara la iniciativa para apartar a la televisión israelí KAN del certamen.

RTVE, que había pedido una votación secreta junto a otros países como Eslovenia, Países Bajos o Islandia, considera "insuficientes" las reformas planteadas por la UER. El secretario general de la corporación, Alfonso Morales, ha expresado sus "serias dudas" sobre la presencia de Israel por el contexto en Gaza y por el uso "político" del festival por parte del país.

Un movimiento que reordena el mapa europeo

España no es el único país que ha abandonado Eurovisión 2026. Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también han anunciado su retirada. Islandia y Bélgica se plantean seguir sus pasos, según la radiotelevisión pública eslovena. Por el contrario, Alemania, Italia y Austria —país anfitrión— se han mostrado favorables a mantener a Israel en el festival.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha celebrado la decisión de la UER, asegurando que Israel "merece estar representado en todos los escenarios del mundo" y defendiendo los valores culturales del certamen.