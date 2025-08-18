Qué pasa ahora con las monjas de Belorado: cuenta atrás para que abandonen el convento

El tiempo se acaba para las monjas de Belorado. Queda aproximadamente un mes para que expire el plazo legal para que las exclarisas presenten el recurso con el que intentarán frenar el desahucio del convento de Belorado, decretado por un juzgado de Burgos a instancias de la diócesis.

Ese límite es el que marca la justicia ordinaria, pero quizás ellas manejan otros tiempos. Porque tal y como nos ha contado su portavoz, Francisco Canals, en una entrevista para Onda Cero, la justicia en la que ellas confían es "la divina" y "creen que, en el último momento, Dios las ayudará".

A pesar de tener esa confianza ciega en que "Dios les hablará y algo divino ocurrirá para que la suerte se ponga de su lado", su portavoz nos confirmó abiertamente que el recurso para intentar frenar ese desalojo "sí lo van a presentar" y aseguró que las religiosas "darán sorpresas" en el proceso judicial.

Audio de la entrevista

Audio: Tomás Sanjuán / Imagen: EFE

El convento, situado en la localidad burgalesa de Belorado, es el epicentro de una crisis sin precedentes dentro de la Iglesia española. En mayo de 2024, doce monjas clarisas anunciaron públicamente su ruptura con Roma mediante un extenso manifiesto en el que acusaban a la Iglesia postconciliar, de haber traicionado la fe verdadera y declaraban la sede de Pedro vacante desde 1958, en una postura de corte sedevacantista.

Desde entonces, viven en un limbo canónico y civil, porque la Santa Sede las considera excomulgadas, y la diócesis, propietaria legal del inmueble, ha iniciado los trámites para recuperarlo.

El proceso judicial ha desembocado en una orden de desahucio que pesa ya sobre las religiosas. El plazo para recurrir concluye este miércoles 20, y de no prosperar la apelación, la salida del convento quedaría más cerca. El límite para abandonar el convento está fijado, de momento, para el 12 de septiembre. Pese a ello, Canals insiste en que "tenemos monjas para rato" y que ellas confían en la "justicia divina".

Esta es una situación insólita, teniendo en cuenta que son monjas de clausura, porque su día a día se basa en citaciones judiciales.

La situación parece cada vez más complicada para las exmonjas. Sin embargo, tal y como nos ha contado Canals, "están muy tranquilas y confían en que, en el último momento, Dios las ayudará"

El reloj está en contra, y el convento en disputa, por eso los próximos días serán decisivos para determinar si consiguen permanecer en el convento, o si la justicia ratifica el desahucio y las obliga a abandonar la que ha sido su casa durante décadas.