¿Qué es la hiperestesia? El doloroso trastorno detectado en pacientes con Covid

La ciencia no para de investigar los síntomas y las posibles secuelas de la variante Ómicron del coronavirus. Debido a su alta contagiosidad, esta variante ha provocado un estallido de contagios en todo el mundo. Sin embargo, sus síntomas parecen ser más leves que en sus predecesoras y no existen evidencias de que cause una enfermedad más grave.

Síntomas más frecuentes de la variante Ómicron

Estos son los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes contagiados con la variante Ómicron del coronavirus:

Tos : el 83% de los contagiados la padecen y su duración media es de 4 días.

: el 83% de los contagiados la padecen y su duración media es de 4 días. Secreción Nasal : la sufre el 78% de los afectados. Su duración media también es de 4 días.

: la sufre el 78% de los afectados. Su duración media también es de 4 días. Fatiga : afecta a un 74% de positivos y suele durar 4 días.

: afecta a un 74% de positivos y suele durar 4 días. Dolor de garganta : detectado en el 72% de los positivos, suele durar un poco menos, 3 días.

: detectado en el 72% de los positivos, suele durar un poco menos, 3 días. Dolor de cabeza : síntoma que sufre el 68% de los contagiados. Su duración es de 2 días.

: síntoma que sufre el 68% de los contagiados. Su duración es de 2 días. Dolor muscular : Afecta al 58% de los positivos con una duración media de dos días y medio.

: Afecta al 58% de los positivos con una duración media de dos días y medio. Fiebre : la fiebre, muy común en otras variantes, con ómicron la padece un porcentaje menor, el 54% de los positivos. Su duración suele ser de dos días

: la fiebre, muy común en otras variantes, con ómicron la padece un porcentaje menor, el 54% de los positivos. Su duración suele ser de dos días Estornudos : el 43% de los positivos los padecen durante una media de 3 días.

: el 43% de los positivos los padecen durante una media de 3 días. Olor reducido : este síntoma era muy habitual en otras variantes y claro signo de alarma para la detección del virus. Sin embargo, en ómicron está mucho menos presente: solo el 12% de las personas lo sufre, y suele ser durante 2 días

: este síntoma era muy habitual en otras variantes y claro signo de alarma para la detección del virus. Sin embargo, en ómicron está mucho menos presente: solo el 12% de las personas lo sufre, y suele ser durante 2 días Apetito reducido : lo padecen en el 33% de los infectados y se suele mantener durante 3 días.

: lo padecen en el 33% de los infectados y se suele mantener durante 3 días. Respiración fuerte: presente en el 12% de los casos. De media dura 2 días.

presente en el 12% de los casos. De media dura 2 días. Sabor reducido : este síntoma es un poco más común pero tampoco tanto como en otras variantes: afecta a un 23%. Dura unos dos días y medio.

: este síntoma es un poco más común pero tampoco tanto como en otras variantes: afecta a un 23%. Dura unos dos días y medio. Dolor abdominal

Además de estos síntomas, se han detectado otros menos comunes que también están asociados a los contagios de Ómicron, como el tinnitus, una afección en el oído que se manifiesta en forma de zumbido, pitido o pulsación, entre otros ruidos y que solo percibe la persona afectada, no quien está a su alrededor. Se trata de un problema de salud frecuente en nuestra sociedad y que puede empeorar la calidad de vida de quien lo padece.

Asimismo, algunos pacientes infectados con la variante ómicron desarrollaron síntomas que afectan a la zona lumbar cervical y los omoplatos. Se trata de dolores musculares que se diferencian de los dolores de una contractura porque se producen dentro de la espalda. Estas dolencias puede perdurar después de haber superado la Covid-19.

¿Qué es la hiperestesia?

También se han detectado otro síntoma en personas infectadas con coronavirus llamada hiperestesia. Un trastorno por el que se produce un aumento anormal de la sensibilidad del cuerpo.

En los pacientes con hiperestesia, el dolor impacta en todo el cuerpo. Según explicó el inmunólogo ruso Vladimir Bolibok, que recientemente pudo observar hiperestesia en personas contagiadas de Covid-19, "si uno toca a la persona, no duele, pero si uno presiona sus manos, entonces la piel, los músculos, los huesos, en todas partes hay dolor, hasta el punto de hacerlas gritar", explicó el inmunólogo en el portal Ura News.

Esta dolencia a menudo puede confundirse con la parestesia, un trastorno que se ha asociado a la vacuna de Moderna y que produce una sensación anómala en algunas partes de cuerpo. Se suele manifestar en forma de hormigueo, pinchazos, picazón o adormecimiento y se puede sentir en las manos, brazos, piernas o pies.

Investigaciones sobre la hiperestesia

Al inicio de la pandemia, en el año 2020, investigadores del Departamento de Dermatología, Venereología y Alergología de la Universidad de Wroclaw en Polonia, estudiaron la hiperestesia cutánea provocada por el SARS-CoV-2.

Los expertos concluyeron entonces que existía, pero era poco habitual. El estudio referente a la hiperestesia analizó una pequeña muestra de nueve pacientes con coronavirus que presentaron este trastorno. Dos de ellos habían tenido una picazón particular, aunque los investigadores concluyeron que podía deberse a una reacción alérgica al paracetamol.