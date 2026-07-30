Qué hay que hacer al volver a casa tras un incendio: las recomendaciones clave de los expertos para evitar riesgos

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid ya está estabilizado y las personas evacuadas -excepto las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa- ya han podido regresar a sus hogares. Aunque se esperan días duros debido a la ola de calor, el fuego no ha avanzado en las últimas 24 horas.

Así las cosas, desde la Comunidad de Madrid han enviado una serie de recomendaciones a los vecinos para afrontar la vuelta a casa tras el incendio. Estas se basan en medidas relacionadas con el tratamiento del agua, el uso de mascarillas o cómo retirar de manera correcta las cenizas.

Qué hacer con el agua

En primer lugar, sobre el agua dice el Gobierno regional que no hay que beberla hasta que las autoridades la consideren apta para el consumo. Si se puede beber, deben dejar el grifo abierno durante varios minutos para que las tuberías se limpien y el agua estancada se remueva por sí sola.

Si la calidad del agua es dudosa, las autoridades recomiendan beber agua embotellada y usarla también para cocinar o lavarse los dientes. Asimismo, hay que evitar el uso de agua que proceda de pozos o manantiales que se hayan visto afectados por el fuego.

En cuanto a la comida, todos los alimentos que hayan estado expuestos al humo, a las cenizas o al agua empleada para apagar las llamas, hay que tirarlos a la basura. Sí pueden conservarse los alimentos que hayan estado envasados en recipientes herméticos, pero los envases hay que abrirlos antes de sacar lo que haya en su interior.

Cómo recoger las cenizas correctamente

Algo que es muy habitual es ventilar y limpiar el hogar si ha pasado muchos días cerrado. Si bien, la Comunidad recomienda esperar a que las autoridades confirmen que se pueden abrir las ventanas sin peligro. Para retirar las cenizas y el polvo, hay que utilizar guantes, mascarilla FFP2 y gafas de protección, y echar las cenizas en bolsas resistentes.

En cuanto a las piscinas, es imprescindible retirar las cenizas lo antes posible, así como hacer una revisión de los sistemas de filtrado y, una vez asegurado su buen estado, ponerlos en marcha hasta que el agua esté completamente transparente. Además, hay que revisar los niveles de PH. Si el agua no presenta buen aspecto, la Comunidad recomienda no bañarse. Si persisten las dudas, lo mejor es acudir a un especialista.

Usar mascarillas y evitar el uso de lentillas

En aquellos municipios en los que el aire sea desfavorable, hay que evitar a toda costa la inhalación de partículas pm2,5. Para ello, la Comunidad recomienda el uso de mascarillas FFP2/FFP3, sobre todo aquellas personas con problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, necesidad de oxigenoterapia, mayores de 65, menores de cinco años, embarazadas o trabajadores al aire lire.

Por último, hay que prestar atención si después de varios días, la persona presenta tos persistente, dificultad para respirar, dolor torácico, mareos, confusión o irritación ocular intensa -es mejor no utulizar lentillas en estos casos-.