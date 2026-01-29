Puente, tras el reproche de ERC por no haber ido a Cataluña: "Les pido que se pongan en mi lugar, no sé si he dormido tres horas al día"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido a las críticas de Esquerra Republicana en el Senado por no haberse desplazado personalmente a Cataluña durante la última semana de incidencias en Rodalies, asegurando que ha vivido días de "circunstancias muy difíciles" y reclamando comprensión a los grupos parlamentarios. "Les pido que se pongan en mi lugar. No sé si he dormido tres horas al día", ha afirmado.

Puente ha reconocido ante el Congreso la descoordinación registrada en los últimos días en el servicio ferroviario catalán, pero ha rechazado haber desatendido la situación. El ministro ha explicado que, aunque no ha estado físicamente en Rodalies, sí ha enviado a su equipo al completo, incluido el secretario de Estado, así como a los presidentes de Adif y Renfe, para tratar de solventar la crisis sobre el terreno.

"No podíamos irnos todos a Rodalies y le pido que lo entienda", ha señalado, justificando su ausencia por la necesidad de dividir esfuerzos ante dos frentes abiertos de gran envergadura."No le hemos concedido menos importancia", ha insistido en referencia a la comparación con la tragedia de Adamuz.

ERC le acusa de haber "dimitido de facto"

Las explicaciones del ministro han llegado tras el reproche de la portavoz de ERC en el Congreso, Sara Bailac, que ha acusado a Puente de haber "dimitido de facto de su responsabilidad" con Cataluña al no desplazarse a liderar la gestión de la crisis. "Nada de lo que ha pasado la última semana, del caos descomunal de Rodalies, ha sido motivo suficiente para que se ponga a liderar esta crisis caótica", ha criticado.

Bailac ha subrayado que la seguridad ferroviaria "no se improvisa" y ha reclamado para Cataluña unas infraestructuras "bien gestionadas" y "seguras", basadas en "inversión, buena gestión y liderazgo". En una segunda intervención, la diputada republicana ha instado al ministro a dejar las "excusas" y a solucionar el "colapso" de Rodalies, que, a su juicio, "ha convertido la vida cotidiana de cientos de miles de personas en una odisea".

"Parar Rodalies es parar Cataluña y boicotear la economía", ha concluido la portavoz de ERC.

Más duros desde Junts

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha exigido en varias ocasiones la dimisión de Óscar Puente, por la situación ferroviaria en la alta velocidad y en el servicio de Rodalies de Cataluña, advirtiendo de que su grupo ya había "avisado" de lo que podía ocurrir.

"Esto se ha acabado", ha proclamado Pujol durante su intervención en la comparecencia de Óscar Puente ante el Pleno extraordinario del Senado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz y la situación de Rodalies.