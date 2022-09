¿Puede la DGT ponerte una multa sin dejarte el resguardo en el coche?

LEER MÁS Cómo echar gasolina: la multa que te puede poner la DGT si lo haces de forma incorrecta

Una de las sensaciones más desagradables que puede experimentar cualquier conductor es cuando regresa a su vehículo y en el parabrisas tenemos ese papelito que sabemos lo que significa. Una multa. De hecho, más de una vez te habrás llevado un susto al ver un papel que al final resultó ser publicidad.

Sin embargo, no tener notificación no significa que no tengamos multa. Las autoridades no tienen por qué facilitar la multa de forma física, especialmente desde que comenzó la pandemia. En caso de ser multado y que no te extiendan la multa te tendrán que enviar la notificación. Si la infracción es grave, te tiene que llegar en un plazo anterior a los seis meses. Ese plazo se reduce a los tres meses para las sanciones leves.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial detalla en su artículo 89 las causas por las que te pueden notificar una multa de forma posterior: