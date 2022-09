Cómo echar gasolina: la multa que te puede poner la DGT si lo haces de forma incorrecta

Con el precio del combustible, llenar el depósito de los vehículos se lleva una parte importante de la renta de muchos españoles. Por ese motivo, es importante hacerlo de forma correcta para no tener que afrontar un gasto extra en forma de multa.

La Dirección General de Tráfico ha estipulado unas multas en caso de que al repostar se ponga en riesgo la seguridad del establecimiento. Estas pueden llegar a ser de 100 euros. Así el Reglamento de Circulación de España señala que "para repostar combustible en el depósito de un vehículo, este debe hallarse con el motor parado. Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles".

Con esta normativa se pretende que no se genere ningún tipo de chispa o combustión que puede desencadenar una explosión. La más habitual y conocida es la norma de apagar el motor. Muy raro es el conductor que no lo hace. Sin embargo, en el caso de las luces o sistemas eléctricos o el teléfono la normativa no es tan conocida por lo que debes tener cuidado si no quieres tener que hacer frente a una sanción imprevista.