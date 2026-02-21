"Prométeme que si me pasa algo vas a llegar hasta el final": el mensaje que la víctima del exDAO envió a su abogado

La agente que ha denunciado al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, envió un mensaje a su abogado en el que temía por su seguridad, tras decidir presentar la denuncia contra su jefe por una presunta agresión sexual.

El propio letrado, Jorge Piedrafita, ha sido quien se lo ha desvelado al diario La Razón. Según ha contado, su clienta le trasladó con preocupación su situación personal: "Prométeme que si me pasa algo vas a llegar hasta el final y se va a saber la verdad", fue el mensaje que le confió la agente, ahora más tranquila después de que el Ministerio del Interior le haya puesto protección policial las 24 horas al día, según explica el periódico.

"Estaba hundida y totalmente asustada porque se filtró su identidad personal y temía que también se conociese la dirección de su domicilio", ha declarado al mismo diario el abogado.

Los audios que tiene la víctima

Cuenta la información que la defensa de la agente de policía ha puesto en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer tanto los audios con los que pretende demostrar la presunta agresión sexual que atribuye al exDAO, como las pruebas de las coacciones posteriores, así como mensajes que se habrían intercambiado la víctima con José Ángel González que, igualmente, acreditarían el presunto acoso que sufrió para intentar que no denunciase.

Marlaska llama al abogado

El escándalo salpicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no sabía nada de la presunta agresión sexual. En declaraciones a Carlos Alsina en Más de uno, Piedrafita reconoció que el ministro todavía no le había llamado y que estaba disponible.

Tres días después de hacer esas declaraciones, el letrado de la víctima confirmó a laSexta que finalmente Marlaska se había puesto en contacto con él, se había puesto a su disposición y le había pedido trasladar todo su apoyo a la víctima. Además, de proponer abrir un canal directo de escucha para que se le trasladasen todas las "inquietudes respecto a su situación".